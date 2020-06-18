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18 июня,
2020
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У студента ТГУ, проживающего в «Парусе», обнаружили коронавирус

ТВ2
ТВ2
20 минут назад

У студента ТГУ, проживающего в общежитии «Парус», выявлен коронавирус. Заболевший госпитализирован, все помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал студент, обработаны специальным раствором, сообщает пресс-служба вуза в официальном Телеграм-канале.

У студента ТГУ, проживающего в «Парусе», обнаружили коронавирус

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и продолжайте соблюдать меры профилактики: носите маски и перчатки, дезинфицируйте гаджеты, по возможности — не трогайте руками лицо и не покидайте общежитие без необходимости. Если вы почувствовали недомогание — немедленно свяжитесь с поликлиникой, к которой вы прикреплены. Медицинские работники вас проконсультируют и окажут необходимую помощь», — отмечают в вузе.


В ТГУ работает действует горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19: 785-188.


В начале июня COVID-19 также подтвердился у  студента, проживающего в общежитии № 8. Общежитие также продезинфицировали, больше о случаях заражения не сообщалось.


Общее число заболевших в регионе составляет 1426 человек. 684 из них уже выписаны. Лечение продолжают 728 человек.


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