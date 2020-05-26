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26 мая,
2020
Новости

У студента СибГМУ обнаружили коронавирус

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Коронавирус обнаружили у студента СибГМУ, который работает медбратом в одном из учреждении города. Молодой человек госпитализирован, его состояние оценивается как удовлетворительное, написала ректор вуза Ольга Кобякова в своем Телеграм-канале.

«Обследовался студент планово по месту работы в одной из медицинских организаций Томска. Работает парень медбратом. Действительно, он проживает в общежитии нашего университета. Один в комнате. Незамедлительно после получения результата ответственные сотрудники вуза отработали с Роспотребнадзором. Получено предписание 25 мая (вчера), которое в настоящее время в процессе исполнения. Было проведено эпидемическое расследование, выявлены все близкие контакты. Проведена дезинфекция комнаты и мест общего пользования», — рассказала ректор.


Также был госпитализирован еще один студент, с которым общался заболевший. Результаты анализов на COVID-19 второго студента пока не известны.


«По нашей инициативе сегодня и завтра обследуем на коронавирусную инфекцию всех проживающих в общежитии, хотя это не требуется согласно предписанию Роспотребнадзора. Мне и ребятам так будет спокойнее. Отмечу, что случаи заболеваний  студентов и ординаторов медицинского университета возможны, так как многие работают в медицинских организациях средним и младшим медицинским персоналом, помогая справляться с эпидемией. Паниковать не нужно. Нужно действовать быстро и слаженно. Мы научились», — добавила Ольга Кобякова.


В Томской области по данным на 26 мая зарегистрировано 564 случаев заболевания коронавирусом: 351 на лечении (209 в стационарах, 142 на самоизоляции), 203 выздоровели, 10 умерли.


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