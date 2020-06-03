У студента, проживающего в общежитии ТГУ, обнаружили коронавирус

У студента, проживающего в общежитии № 8 Томского государственного университета, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает официальный телеграм-канал вуза.

Сейчас заболевший студент госпитализирован. Все лица, которые вступали с ним в контакт, будут направлены в обсерватор для наблюдения. Помещения общего пользования, а также комната, в которой проживал студент обработают специальным раствором.





«Просим вас сохранять спокойствие. Продолжайте соблюдать необходимые меры профилактики и доверяйте только проверенной информации из официальных источников. Если вы почувствовали недомогание — пожалуйста, свяжитесь с поликлиникой, к которой вы прикреплены. Медицинские работники вас проконсультируют и окажут необходимую помощь», — призывает администрация вуза студентов.





В университете действует горячая линия по вопросам, связанным с COVID-19: 785-188.





На 3 июня в Томской области зарегистрированы 765 случаев заболевания коронавирусом: 402 на лечении (314 в стационарах, 88 на самоизоляции), 359 выздоровели, 14 умерли.





26 мая стало известно, что коронавирусом заболел один из студентов Сибирского государственного медицинского университета, который работал в одном из медучреждений города. Комнаты и места общего пользования продезинфицировали. С подозрениями на COVID-19 госпитализировали еще одного студента, но анализы показали, что он здоров, уточнила позднее ректор вуза Ольга Кобякова.





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