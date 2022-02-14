У Северского музыкального театра новый директор

Новым директором Северского музыкального театра стала Елена Бурова. Ранее Елена занимала должность заместителя директора по развитию в томском Театре юного зрителя. Томичи могут помнить Елену Бурову как организатора и участника "Фестиваля короткометражной оперы" в Томске в 2012 году. Изюминкой того фестиваля стала опера Микаэла Таривердиева "Ожидание", которая была поставлена в зале ожидания железнодорожного вокзала "Томск-1". Единственную роль в этой моноопере исполнила сама Елена Бурова.

Елена Бурова закончила Томское музыкальное училище им. Э. Денисова (кафедра академического пения). Во время учебы работала с ансамблем и оркестром народных инструментов, выступала с Томским академическим симфоническим оркестром.



В 2003 году поступила в Государственный Музыкально-Педагогический Институт им. М.М. Ипполитова-Иванова в Москве (класс народного артиста Казахской ССР, профессора Исакова Е.И., класс камерного пения народной артистки России, профессора Юреневой Н.Ю. и профессора Бер М.Н.).



Во время учебы активно занималась концертной деятельностью, выступала на различных площадках города Москвы. Активно участвовала в организации и становлении Оперной студии ГМПИ им. Ипполитова-Иванова (Художественный руководитель - Заслуженный артист России, профессор Лисициан Р.П.). В студии подготовила главные партии в спектаклях: Марфа - В.Пашкевич опера "Скупой"; Каролина, Елизетта - Д. Чимароза опера "Тайный Брак".



В сотрудничестве с оперной лабораторией режиссера музыкального театра Горшковой Н.Б. подготовила несколько проектов: М. Таривердиев Моноопера "Ожидание", Н. Садур "Чудная баба", А. Дворжак "Русалка", Г. Фрид "Дневник Анны Франк" и др.

Позже Елена Бурова окончила Московскую высшую школу социальных и экономических наук по специальности «Менеджмент в сфере культуры» и Томский государственный университет по специальности «Менеджмент».