У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша

У пятиэтажки по адресу проспект Фрунзе, 218 частично обрушилась крыша. Никто не пострадал. По словам очевидцев, на месте работают сотрудники МЧС, дежурят машины скорой помощи. В региональном МЧС подчеркивают, что угрозы дальнейшего обрушения нет.

По словам жителей дома, обрушение произошло ночью.





«Я живу на последнем этаже, крыша находится над моей квартирой. Все спали. Задребезжали окна, все затряслось. Я подумала, что это падает снег», — рассказала ТВ2 жительница дома Алиса.





Жителей эвакуировали в обед, говорит девушка. Сейчас они находятся во дворе дома. Внутрь здания никого не пускают, прогнозов, когда люди смогут вернуться в собственные квартиры, тоже не дают.





«Сейчас ждут управляющую компанию. В принципе, зимой снег убирали редко. Около десяти лет назад был подобный случай. Тогда с потоком снега у нас сошел весь балкон, остались лишь железные перекрытия. Стекла, крыши — ничего не было, но никакой компенсации мы не получили. Пять-семь лет назад эту крышу отремонтировали, но спасатели сейчас поднялись туда и сказали, что балки были установлены неправильной конструкции. Одна из них просто сломалась под напором снега. Спасатели говорят, что на крыше было около двух метров снега. Вот перекрытия и не выдержали», — отметила Алиса.