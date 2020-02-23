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23 февраля,
2020
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Новости

У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

У пятиэтажки по адресу проспект Фрунзе, 218 частично обрушилась крыша. Никто не пострадал. По словам очевидцев, на месте работают сотрудники МЧС, дежурят машины скорой помощи. В региональном МЧС подчеркивают, что угрозы дальнейшего обрушения нет.

У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша
Фото: Регион 70, ВКонтакте

«Повреждение кровли в кирпичном жилом доме произошло предположительно в результате снеговой нагрузки. Площадь повреждения — 20 кв. м. Системы жизнеобеспечения не нарушены», — прокомментировали ТВ2 в пресс-службе регионального МЧС.


По словам очевидцев, жильцов дома эвакуировали.


Дом по проспекту Фрунзе, 218 построен в 1962 году. В нем расположены 64 квартиры. Обслуживанием дома занимается УК «Жилсервис».

У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша
У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша

По словам жителей дома, обрушение произошло ночью.


«Я живу на последнем этаже, крыша находится над моей квартирой. Все спали. Задребезжали окна, все затряслось. Я подумала, что это падает снег», — рассказала ТВ2 жительница дома Алиса.


Жителей эвакуировали в обед, говорит девушка. Сейчас они находятся во дворе дома. Внутрь здания никого не пускают, прогнозов, когда люди смогут вернуться в собственные квартиры, тоже не дают.


«Сейчас ждут управляющую компанию. В принципе, зимой снег убирали редко. Около десяти лет назад был подобный случай. Тогда с потоком снега у нас сошел весь балкон, остались лишь железные перекрытия. Стекла, крыши — ничего не было, но никакой компенсации мы не получили. Пять-семь лет назад эту крышу отремонтировали, но спасатели сейчас поднялись туда и сказали, что балки были установлены неправильной конструкции. Одна из них просто сломалась под напором снега. Спасатели говорят, что на крыше было около двух метров снега. Вот перекрытия и не выдержали», — отметила Алиса. 

У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша
У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша
У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша
У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша
У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша
У пятиэтажки на проспекте Фрунзе частично обрушилась крыша

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