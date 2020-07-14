У Областного перинатального центра установили «Аиста с младенцем»

У Областного перинатального центра в честь девятилетия работы установили и открыли композицию, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

«За девять лет у нас родилось около 27 тысяч детей, 884 двойни, 18 троен и одна четверня. Мы гордимся тем, что такое количество малышей приняли заботливые и умелые руки наших врачей, акушерок и медсестер», — сказал во время открытия композиции главврач центра Игорь Степанов.





Композицию изготовили при финансовой поддержке директора фотоагентства «NOVA» Евгения Дыгаса.





В церемонии открытия участвовали главврач роддома им. Н. А. Семашко Олег Правдин, главный акушер-гинеколог облздрава Татьяна Чернобай, врио начальника ГИБДД региона Артем Тимошенко.









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