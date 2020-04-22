«У нас в подъезде коронавирус»: кто должен проводить дезинфекцию?
В редакцию ТВ2 обратилась жительница Академгородка с жалобой на то, что в их подъезде выявлен случай коронавируса, но она не видит, чтобы в подъезде проводилась ежедневная дезинфекция.
В нашем подъезде заболела коронавирусом девушка. Она вызвала врача, но сначала ей поставили диагноз пневмония и первый тест на коронавирус был отрицательным. Через 10 дней при повторном тесте у нее выявили COVID-19. Девушку скорая увезла в больницу, но с ней в одной квартире проживало еще 5 человек. Те, кто с ней контактировал ежедневно. У них взяли тесты на коронавирус, и они сейчас ждут результатов дома. После того как девушку увезла скорая, подъезд продезинфицировали один раз, и больше никого не было. В Роспотребнадзор я не могу дозвониться на горячую линию, а в ЖКХ ТНЦ СО РАН мне отвечают, что у нас все дезинфицируют по графику. Но лично я уже два дня никого не видела и не знаю, куда теперь обращаться, — рассказала ТВ2 Светлана.
Мы связались с руководителем клининговой компании Еленой Фадеевой, которая на условиях подряда занимается уборкой подъездов и территории у домов ФГУП «ЖКХ ТНЦ СО РАН». Дом Светланы относится к этой управляющей компании.
О том, что на нашей территории в одном из подъездов обнаружили коронавирус, официально нам никто ничего не говорил. Технички рассказали, что приезжали поливочные машины и мыли асфальт у одного из домов. Это ведь закрытая информация, поэтому никто нам не сказал, что у нас на контроле должен быть какой-то подъезд. А теперь жители нам в ЖКХ названивают и спрашивают, когда мы будем подъезд их дезинфицировать. Мы не знаем, какой этаж, какая квартира и что мы должны обрабатывать, — рассказала директор клининговой компании.
Елена рассказала, что со слов жителей подъезда знает, что была бригада санэпидемстанции, которая обработала весь подъезд с первого по пятый этаж.
Директор ФГУП «ЖКХ ТНЦ СО РАН» Олег Скрынников подтвердил ТВ2, что никакой информации не получал о том, что в одном из домов его УК выявлен случай коронавируса. В его ведении находятся 20 домов, в которых 87 подъездов. Их как обслуживали 7 уборщиц, так и обслуживают согласно графику. Дезинфекцию согласно инструкции проводят раз в неделю на первом и втором этажах.
Елена Фадеева рассказала, что к ситуации с эпидемией УК оказались неподготовленными. Она радуется, что сама догадалась в последний момент купить специальные рюкзаки для распрыскивания дезраствора. Помогает таскать эти рюкзаки уборщицам плотник, потому что они тяжелые.
Помощи нет никакой. Никто не научил, что делать и как. Мы просто отправляем людей идти и брызгать хлоркой в подъезде. При этом часть жителей жалуется, что у них аллергия на хлорку, астма. Что они задыхаются в лифте, где все обработано хлоркой. Одни у нас требуют, чтобы мы ходили и каждый день все поливали, а другим даже в квартире нечем дышать. А ведь противовирусную дезинфекцию должны проводить специально обученные люди, с допуском. Это ведь работа с хлоркой! А самое интересное, что хлорку сейчас нигде не найти. Мы сейчас берем в долг у знакомой компании. Когда у них закончится, будем искать другой источник, – рассказала Елена Фадеева.
Маски для своих подчиненных руководитель клининговой компании шьет по вечерам сама. Пользуясь случаем, она попросила задать вопрос городским властям, как они собираются в сложившейся ситуации помогать техничкам и уборщицам (соответствующий официальный запрос редакция ТВ2 направит). Потому что сейчас они никакой помощи от государства не видят, при этом нагрузка у них значительно увеличилась.
Светлана, которая рассказала нам о ситуации в подъезде, решила обрабатывать хлоркой свой подъезд самостоятельно. Потому что когда будут готовы тесты у соседей, неизвестно и ждать, что кто-то будет надлежащим образом следить за санитарным состоянием подъезда, она не намерена.
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