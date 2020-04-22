«У нас в подъезде коронавирус»: кто должен проводить дезинфекцию?

В нашем подъезде заболела коронавирусом девушка. Она вызвала врача, но сначала ей поставили диагноз пневмония и первый тест на коронавирус был отрицательным. Через 10 дней при повторном тесте у нее выявили COVID-19. Девушку скорая увезла в больницу, но с ней в одной квартире проживало еще 5 человек. Те, кто с ней контактировал ежедневно. У них взяли тесты на коронавирус, и они сейчас ждут результатов дома. После того как девушку увезла скорая, подъезд продезинфицировали один раз, и больше никого не было. В Роспотребнадзор я не могу дозвониться на горячую линию, а в ЖКХ ТНЦ СО РАН мне отвечают, что у нас все дезинфицируют по графику. Но лично я уже два дня никого не видела и не знаю, куда теперь обращаться, — рассказала ТВ2 Светлана.