«У нас простые мечты»: благотворительному фонду «Обыкновенное чудо» исполняется 13 лет

«Все эти годы мы вместе с томичами помогаем детям с инвалидностью. Работа фонда – это здоровье и жизнь ребятишек с непростой судьбой. Не всегда можно победить болезнь, но всегда можно изменить жизнь ребенка к лучшему. Огромное спасибо всем, кто не остается в стороне и верит в «Обыкновенное чудо», – комментирует президент фонда Светлана Григорьева.

Благотворительному фонду «Обыкновенное чудо» исполняется 13 лет. За это время помощь фонда получили больше 3 тысяч детей, объем адресной помощи, собранной для детей, превысил 90 млн рублей.

♦чтобы шестилетние Володя и Женя подготовились к школе;

♦они хотят, чтобы восьмилетний Леша с ДЦП и научились уверенно ходить и четырехлетний Лева с врожденным пороком сердца научились уверенно ходить;

По словам сотрудников фонда мечты в день рождения у них «очень простые»:

Исполнить эти мечты просто, достаточно перевести любую сумму на сайте фонда, в том числе через расчетный счет или кюар-код. Можно отправить СМС со словом ТОМСК и суммой платежа на номер 7715, например, ТОМСК 200. Все варианты оказания помощи здесь: https://chudo.tomsk.ru/help/index#qrcode

А еще в фонде очень хотят купить всем подопечным новогодние подарки.

А пока фонд собрал 13 фактов о своей деятельности, которые многие могли не знать:

1. За 13 лет работы помощь получили 3258 детей

2. Каждый час кто-то помогает на нашем сайте chudo.tomsk.ru

3. За время работы фонд создал 43 социальных проекта

4. Почти 90 млн руб адресной помощи получили дети-инвалиды Томской области. Самое маленькое пожертвование – 1 копейка, самое крупное – 2 млн рублей

5. Президент фонда является послом программы «Формула хороших дел» компании «Сибур»

6. 60 млн миль перевели участники программы лояльности S7 Priority для детей из Томской области. Если монетизировать цифру хотя бы приблизительно, то это более 50 миллионов рублей.

7. Более 100 организаций города сотрудничают с фондом по проекту «Поможем детям вместе»

8. Сайт chudo.tomsk.ru стал победителем IX Всероссийского фестиваля социальных интернет-ресурсов "Мир равных возможностей" в номинации "Доброта – основа мира"

9. Чудо-дому на ул. Крылова, д. 5 не менее 130 лет

10. За время работы фонд стал победителем 42 грантовых конкурсов

11. По инициативе и при поддержке фонда были созданы несколько некоммерческих организаций нашего города.

12. В 2021 году мы провели юбилейный XV благотворительный марафон

13. В 2021 фонд запустил специальный сайт "Доступный город. "Чудо-квартира" для родителей особенных детей.