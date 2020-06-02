У «Единой России» завершились праймериз. Кто будет баллотироваться в депутаты городской Думы?

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В «Единой России» подвели итоги предварительного голосовая (праймериз), определяющего кандидатов от партии для участия в выборах думу Томска, которые пройдут в сентябре 2020 года. Участниками праймериз стали 103 человека. Оставили свои голоса 7399 человек.

Как проходило голосование?

Голосование было электронным и рейтинговым. Жители города могли проголосовать, как за всех кандидатов, так и за одного. Затем голоса суммировались. Стартовало голосование 25 мая.

Фото: Томское отделение Единой России

Были ли нарушения?

В партии отмечают, что нарушений при голосовании в Томске не было. Жалоб в региональном отделении также не зафиксировали.

«В первые дни мы столкнулись с некоторыми затруднениями при голосовании, но спустя короткое время технические специалисты отладили систему. Самой процедуре не один год, она устоялась, просто в этом году у кандидатов появились новые возможности», — отметил председатель оргкомитета по проведению предварительного голосования Владимир Резников.

В первые несколько дней система голосования действительно работала со сбоями. В партии поясняли, что сайт подвергся DDoS-атаке — в систему предпринимались попытки загружать голоса с несуществующих идентификаторов выборщиков. При этом некоторые были уверены, что обрушение сайта произошло по причине накрутки голосов. Так экс-глава новосибирского «Яблока» Светлана Каверзина, ссылаясь на свои источники, утверждала, что система столкнулась с проблемами, поскольку «участники праймериз закупили сотни симок для накрутки голосов», сообщала «Тайга.Инфо».

Были жалобы и на агитацию во время проведения голосования. В редакцию ТВ2 обратились несколько сотрудников бюджетных учреждений, которых просили голосовать за руководителей организаций. Также на незаконную агитацию жаловались студенты ТГУ.

Какие результаты?

При голосовании Томск разбили на девять территорий.

На первой территории лидером оказался депутат областной думы, гендиректор ТЭМЗа Иван Пушкарев (369 голосов). Двух голосов до первого места не хватило Сергею Дорофееву, руководителю фирмы Rubius. Далее идут — ректор ТГУ Эдуард Галажинский (действующий депутат областной думы) и проректор вуза Сергей Кулижский (депутат городской думы). Замыкает пятерку лидеров Илья Леонтьев, на шестом месте — Дмитрий Буинев (оба входят в состав городской думы).

На второй территории первую строчку занял гендиректор «Горсетей», областной депутат Владимир Резников (518 голосов). На сто голосов меньше у его сына, действующего городского депутата Максима Резникова. Далее также идут действующие депутаты — Елена Телкова, Лариса Сорокова, Наталья Богданова.

Лидером на третий территории стал Владимир Самокиш, за которого проголосовали 347. Следом идет еще один городской депутат Виктор Носов. В тройке лидеров оказался Виталий Доронкин, который по голосам обошел действующего депутата, председателя президиума Томского научного центра СО РАН Николая Ратахина (у него пятая строчка) и путешественника Евгения Ковалевского (шестая строчка в рейтинге).

В четвертой территории больше всех голосов отдали за областного депутата Сергея Автомонова (609). Следом идет Александр Цымбалюк, который на протяжении долгого времени занимал должность первого заместителя мэра Томска (470 голосов). Дальше идут действующие депутаты — Алексей Балановский и Владимир Зятнин. У руководителя «ТомскРТС» Сергея Панасюка, который также имеет мандат в думе, 59 голосов, шестое место в рейтинге.

Фото: Томское отделение Единой России

Областной депутат Олег Правдин занял больше всего голосов на пятой территории. Следом идет городской депутат Махир Рустамов.

На шестой территории больше всех голосов получил Кирилл Новожилов. Затем идет областной депутат Олег Шутеев. На третьей строчке директор лицея № 7 Диана Смолякова, которая ранее в состав дум не входила. Четвертое место занял еще один дебютант — основатель группы «ЮДИ» Денис Вишняк. На пятой — действующий депутат думы Томска, руководитель ЧОП «Айсберг» Игорь Морозов.

Первое место на седьмой территории занял экс-замгубернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев (420 голосов). Он обошел действующих депутатов городской думы Марину Якубу (311 голосов), Василия Музалева (275 голосов). Главврач БСМП Олег Попадейкин занял пятое место, руководитель «Скомороха» и действующий городской депутат Лариса Отмахова — шестое.

Спикер городской думы Сергей Панов стал лидером на восьмой территории. За него проголосовали больше 450 человек. Далее идет руководитель «Карьеуправления», областной депутат Екатерина Собканюк. На третьем месте — новичок Татьяна Богомолова, директор СОШ № 19.

На последней, девятой территории, больше всех голосов отдали за Светлану Карманову. На втором месте директор СОШ № 58 Светлана Сидорова, на третьем — действующий депутат, директор «ТГК-11» Олег Ковалев. Депутат областной думы Дмитрий Лаптев занял пятую строчку, на восьмой — Алексей Васильев, который входит в состав городской думы и на агитацию которого и жаловались ТВ2.

Сколько человек в итоге будет баллотироваться?