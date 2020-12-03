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03 декабря,
2020
Новости

У двух авиакомпаний появились прямые рейсы Санкт-Петербург — Томск

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Авиакомпании «Икар» и «Северный ветер» запустили прямые рейсы Томск — Санкт-Петербург и обратно на новогодние праздники, сообщает пресс-служба аэропорта.


Сейчас в расписании уже появились рейсы: 


Из Санкт-Петербурга 25 декабря в 22.20, прибытие 26 декабря в 06:35, вылет из Томска 26 декабря в 07:45, прибытие в Санкт-Петербург 26 декабря в 08:25. Вылет из Санкт-Петербурга 28 декабря в 22:20, прибытие в Томск 29 декабря 06:35, из Томска 29 декабря в 7:45. Также есть рейсы из Томска в Петербург и обратные 4, 5, 7, 8 января. Более подробную информацию можно узнать на сайте аэропорта. Не исключается, что после праздников рейсы продолжат выполняться.

Отметим, ранее власти Санкт-Петербурга обратились к туристам с просьбой не приезжать на праздники в город из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Также там ввели ограничения по работе общепита и точек досуга в новогодние каникулы.


«Предстоят праздники и новогодние каникулы. Мы очень любим гостей, но, извините, не в этом году... Мы говорим гостям – давайте позаботимся о вашем здоровье, здоровье детей и местных жителях. Не надо в этом году к нам приезжать», — цитирует вице-губернатора Евгения Елина РИА Новости.


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