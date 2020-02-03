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03 февраля,
2020
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Новости

У двоих граждан КНР в Сибири подтвердился коронавирус

ТВ2
ТВ2
2 дня назад

В России обнаружили первые случаи заражения коронавирусом нового типа. Заболевшие выявлены в Тюмени и Забайкалье, сообщает «Интерфакс». Стало известно, что заболевшие — граждане Китая. 

У двоих граждан КНР в Сибири подтвердился коронавирус

Мужчина, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку, сообщили в пресс-службе региона. По данным министерства здравоохранения Забайкалья, больной был госпитализирован сразу после пересечения российско-китайской границы. Заболевание подтвердили в новосибирском государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».


Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за распространения нового типа коронавируса за пределами Китая.


Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, разрешив выполнять рейсы между странами только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям, передает ТАСС.


Ранее мы сообщали, что специалисты Роспотребнадзора осматривают и измеряют температуру у пассажиров, которые прилетают в Томск междугородними рейсами. Такие меры введены в связи с эпидемией коронавируса в Китае.


Дополнительные меры также ввели другие сибирские аэропорты: в Новосибирске, Красноярске, Иркутске все пассажиры, прилетающие из Китая, проходят усиленный эпидемический контроль. Наблюдение начинается во время полета экипажем, затем пассажиров осматривают в аэропорту.

В интернете опубликовали карту заражения коронавирусом. На 1 февраля в Китае коронавирусом заражены 11 825 человек, смертельный исход зафиксирован в 260 случаях.

У двоих граждан КНР в Сибири подтвердился коронавирус

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