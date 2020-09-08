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08 сентября,
2020
Новости

У бюджетников с 1 октября зарплата вырастет на 3%. Но не у всех

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Зарплаты работников федеральных бюджетных учреждений с 1 октября вырастут на 3%. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его текст доступен на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей.


Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объясняла, что 1 октября повысят зарплаты бюджетникам, не вошедшим в майский указ президента от 2012 года. То есть массовой индексации зарплат медработников, учителей, педагогов в этом году не будет.


Добавим, что изначально индексация планировалась на 3,8%. Однако по данным Росстата инфляция за 2019 года составила 3%, поэтому и величина индексации понизилась.

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