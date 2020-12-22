«У больного мания величия»: Песков прокомментировал разговор Навального с сотрудником ФСБ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ролик Алексея Навального, опубликованный накануне. В видео Алексей утверждает, что связался с сотрудником с ФСБ, который был причастен к его отравлению.

«Я вам что могу сказать. Так, чуть-чуть злоупотреблю и наверное позволю себе высказать личную точку зрения, которую я обычно не высказываю, ибо не имею на это права. Здесь чуть-чуть злоупотреблю. В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования. Можно также четко установить определенные проявления мании величия. Потому что, как говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. Ну и в остальном, конечно, уже проявления по Фрейду. Такая зацикленность на гульфиковой зоне, собственно, и так далее», — сказал Песков во время брифинга журналистам.

По его словам, в Кремле не смотрели новое видео. При этом Песков отметил, что ФСБ прокомментировала разговор «достаточно исчерпывающе и однозначно». Федеральная служба безопасности назвала видео подделкой, а расследование о причастности спецслужбы к отравлению Навального — «спланированной провокацией». Ведомство заявило, что проведет в связи с этим проверку.





21 декабря Алексей Навальный выпустил ролик под названием «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». На видео оппозиционер утверждает, что поговорил по телефону с Константином Кудрявцевым – одним из сотрудников ФСБ, участвовавших в его отравлении. Алексей Навальный утверждает, что представился Кудрявцеву помощником секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и заявил, что начальство поручило ему прояснить детали операции. Собеседник Навального рассказал, что максимальная концентрация яда была на трусах оппозиционера, назвал имена других участников операции и пояснил, что произошло с одеждой политика.







Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске, позднее Навального переправили на лечение в Германию. Политик находился в коме, в тяжелом состоянии. Немецкие лаборатории подтвердили наличие в крови Навального вещества из группы «Новичок». Томская полиция посчитала, что причиной госпитализации Алексея Навального стали диеты и панкреатит.



Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что Алексея Навального отравила специальная группа сотрудников ФСБ, которая следила за ним на протяжении нескольких лет. Алексей считает, что ранее неизвестным веществом также пытались отравить его жену Юлию. Он уверен, что подобная операция не могла проводиться без санкции главы ФСБ Александра Бортникова и президента страны Владимира Путина.



Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал обвинения Навального, называя его «берлинским пациентом». Президент считает, что Алексей Навальный пользуется поддержкой западных спецслужб и опубликованные материалы это подтверждают.



«Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать. А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца», — сказал президент в рамках пресс-конференции.







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