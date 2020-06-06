У 36 жителей Томской области за сутки подтвердился диагноз «коронавирус»

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Диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 36 жителей Томской области. Общее количество заболевших в регионе составляет 868 человек. За сутки выписали 40 пациентов.

Из вновь заболевших 12 госпитализированы: пять с пневмонией, семь с ОРВИ. Бессимптомно инфекция протекает у 24-х человек, они находятся в домашних условиях под медицинским наблюдением.



В течение суток установлены источники заражения 18 человек, это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям эпидемиологическое расследование продолжается.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 06.06.2020 остаются 314 тыс. человек. За последние сутки коронавирус подтвердился у 8 855 человек, из них больше 3 тысяч не имеют клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 458 689 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 221 388 человек.

Также за сутки зафиксировано 197 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 5 725 человек.