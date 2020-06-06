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06 июня,
2020
Новости

У 36 жителей Томской области за сутки подтвердился диагноз «коронавирус»

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

Диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 36 жителей Томской области. Общее количество заболевших в регионе составляет 868 человек. За сутки выписали 40 пациентов.


Из вновь заболевших 12 госпитализированы: пять с пневмонией, семь с ОРВИ. Бессимптомно инфекция протекает у 24-х человек, они находятся в домашних условиях под медицинским наблюдением.

В течение суток установлены источники заражения 18 человек, это контакты с теми, у кого COVID-19 был диагностирован ранее. По остальным случаям эпидемиологическое расследование продолжается.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 06.06.2020 остаются 314 тыс. человек. За последние сутки коронавирус подтвердился у 8 855 человек, из них больше 3 тысяч не имеют клинических проявлений болезни.


Всего в стране нарастающим итогом выявлено 458 689 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 221 388 человек.


Также за сутки зафиксировано 197 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 5 725 человек.

В Сибирском федеральном округе число заболевших коронавирусом превышает 18 тысяч человек. В Томской области COVID-19 подтвердился у 200 человек. Регион сохраняет пятое место по темпам прироста новыми заболевшими в Сибири.


На сегодня в стационарах проходит лечение 324 человека с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 13 человек, из них шесть подключены к аппаратам ИВЛ (четыре на инвазивной вентиляции легких, два на неинвазивной), еще семь человек – на масочной подаче кислорода.

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 123 человека.

В Томской области зарегистрированы 868 случаев заболевания коронавирусом: 428 на лечении (324 в стационарах, 104 на самоизоляции), 426 выздоровели, 14 умерли.


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