Коронавирус в Томской области: 205 случаев за сутки, три пациента скончались

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 52-х человек, у 124-х - есть признаки ОРВИ, у 29-ти – пневмония.

У 205 жителей Томской области подтвердился коронавирус за сутки. Общее число пациентов с ковидом превысило 17,6 тысяч человек.

ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 244 человек.





Скончались трое пациентов. Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у всех была установлена гипертония, у двоих – ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, у одного – ожирение. Двое входили в группу риска по возрасту. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.





За весь период в Томской области установлены 17 659 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 12 431, умерших — 157.