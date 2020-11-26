Добрые новости
26 ноября,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: 205 случаев за сутки, три пациента скончались

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

У 205 жителей Томской области подтвердился коронавирус за сутки. Общее число пациентов с ковидом превысило 17,6 тысяч человек.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 52-х человек, у 124-х - есть признаки ОРВИ, у 29-ти – пневмония.

ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 244 человек. 

Скончались трое пациентов. Умершие входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям: у всех была установлена гипертония, у двоих – ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, у одного – ожирение. Двое входили в группу риска по возрасту. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом. 


За весь период в Томской области установлены 17 659 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 12 431, умерших — 157.

За последние сутки в России подтверждено 25 487  случаев коронавируса.


В целом, ковид зарегистрирован у 2, 18 млн человек. Выписано — 1,68 млн пациентов. 


За весь период по России умерли 38 062 человека.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.