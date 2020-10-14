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14 октября,
2020
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У 18 жителей Томской области, вернувшихся в октябре из-за границы, обнаружили COVID-19

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители Томской области, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны сдать тест на коронавирус. По данным регионального Роспотребнадзора, COVID-19 выявили у 23 человек, прибывших в регион из-за рубежа. Из них 18 заболевших, в том числе один ребенок, вернулись в Томскую область в октябре.

Управление Роспотребнадзора по Томской области напоминает, что граждане России, возвращающиеся из других стран воздушным транспортом, в течение трех дней должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результат анализа на портале госуслуг, заполнив соответствующую форму. В Москве это можно сделать непосредственно в аэропорту «Шереметьево». До получения результата необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или месту пребывания.


За несоблюдения данных требований специалисты регионального управления Роспотребнадзора составили 16 протоколов об административном правонарушении (ч.2.ст.6.3. КоАП). Суды рассмотрели четыре протокола, вынесены решения о штрафах на общую сумму в 38,5 тысячи рублей.

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