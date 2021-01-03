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03 января,
2021
Новости

У 163 человек в Томской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

По данным оперштаба на 2 января, коронавирусной инфекцией в Томской области заразились еще 163 человека. Выздоровели за сутки 187 человек.


Всего за весь период пандемии коронавирусом заболели 24 763 жителей региона, выздоровели — 20 486. В  последние сутки оперштаб не зафиксировал случаев летальных исходов.


За последние сутки в регионах России зафиксировали 26 301 случай COVID-19. Всего в России за всю пандемию, по официальным данным, заболели 3 212 637 человек. Выздоровели за сутки — 18 897 человек, всего — 2 599 035. За сутки по всем регионам скончались 447 пациентов, с начала пандемии — 58 002 человека.

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