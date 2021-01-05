У 140 человек в Томской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию
За сутки в Томской области подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за последние сутки 197 жителей региона, сообщает оперштаб.
«По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции четырех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям: гипертонии, хронической сердечной недостаточности, сахарному диабету и ожирению. Эти заболевания повлияли на тяжелое течение коронавирусной инфекции, которая осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — говорится в сообщении.
Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Томская область опустилась на две позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев. В настоящее время она находится на 58 месте. Регион преодолел планку в 21 тысячу излечившихся за все время с начала эпидемии.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2864 (11,8%) без клинических проявлений. Подтверждено 518 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 22 632 человека. Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 284 384 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Отмечается, что за весь период по России умерло 59 506 человек, выписано 2 662 668.
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