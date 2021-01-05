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05 января,
2021
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Новости

У 140 человек в Томской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

За сутки в Томской области подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за последние сутки 197 жителей региона, сообщает оперштаб.

У 140 человек в Томской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию

«По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции четырех человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все – в группу риска по хроническим заболеваниям: гипертонии, хронической сердечной недостаточности, сахарному диабету и ожирению. Эти заболевания повлияли на тяжелое течение коронавирусной инфекции, которая осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — говорится в сообщении.

Согласно данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Томская область опустилась на две позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев. В настоящее время она находится на 58 месте. Регион преодолел планку в 21 тысячу излечившихся за все время с начала эпидемии.


За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 246 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2864 (11,8%) без клинических проявлений. Подтверждено 518 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 22 632 человека. Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 284 384 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
 
Отмечается, что за весь период по России умерло 59 506 человек, выписано 2 662 668. 

У 140 человек в Томской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию
У 140 человек в Томской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию

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