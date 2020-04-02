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02 апреля,
2020
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У 13 пациентов детской инфекционной больницы Томска взяли анализ на коронавирус

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Пациентов детской инфекционной больницы имени Сибирцева стали проверять на коронавирус, сообщает пресс-служба обладминистрации.


В больницу госпитализируют детей с ОРВИ, гриппом и пневмонией. На данный момент в больнице находится 13 детей, у всех взяты смывы на COVID-19. Восемь анализов готовы, по ним диагноз коронавирус не подтвержден, у пяти человек анализы находятся на исследовании.

В больнице №3 Томска продолжают лечение 16 человек: у 10-ти пациентов ПЦР-тест отрицательный, у шести в работе. В северской инфекционной больнице на лечении остается один пациент с ранее подтвержденным диагнозом ОРВИ. В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.


По-прежнему с положительным диагнозом COVID-19 в Томской области находятся два человека, их самочувствие удовлетворительное.


За последние сутки в России зарегистрирован 771 случай новой коронавирусной инфекции в 29 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 3548 заболевших в 76 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 235 человек.

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