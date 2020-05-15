У 10 % россиян в период самоизоляции ухудшились семейные отношения

К выводу о резком ухудшении своих семейных отношений за время, проведенное в режиме вынужденной самоизоляции из-за коронавируса, пришли 10 % россиян. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Согласно этим данным, 7 % респондентов считают, что их семейные отношения за этот период резко ухудшились. При этом о такой проблеме мужчины заявляют чаще, чем женщины – 8 % и 5 % респондентов соответственно.





О разводе в период самоизоляции подумывают 3 % россиян, при этом женщины в большей мере готовы расторгнуть брак, чем мужчины – 5 % и 3 % опрошенных соответственно.





Согласно опросу, большинство россиян (58 %) считают, что самоизоляция никак не повлияла на их семейные отношения, которые по-прежнему хорошие. Еще 4 % россиян оценивают свои отношения в браке, как такие же плохие, что и до сидения дома.





Вместе с тем почти каждый пятый россиянин (19 %) считает, что его отношения в браке за данный период улучшились – 6 % опрошенных говорят, что семейные отношения просто стали лучше, 13 % респондентов считают, что режим самоизоляции помог понять, что их спутник жизни – лучший человек в мире.





Опрос был проведен 12-13 мая среди состоящих в браке 1600 россиян в возрасте старше 18 лет в 336 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.