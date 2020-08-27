Тьюторы и помощь родителям: как работают ресурсные классы в Томске

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В ресурсные классы для детей с аутизмом школы «Эврика-развитие» в сентябре пойдут 17 человек, но желающих намного больше. Места в школу можно получить только по прописке, рассказала ТВ2 представитель томской ассоциации детей с аутизмом «Аура» Ольга Богданова. Многие родители хотят, чтобы такие классы появились в каждом районе города. Что такое ресурсный класс и как устроена его работа, читайте в материале ТВ2.

Фото: Юлия Фаллер

В прошлом году в Томске открылись два ресурсных класса для детей с расстройством аутистического спектра. Из 13 учеников во второй класс перешли шесть человек. Ресурсный класс — это помещение в школе, где ученики с ограниченными возможностями здоровья могут получать дополнительную помощь в соответствии со своими потребностями. Класс делится на несколько зон – для индивидуальных и групповых занятий, а также для перерывов и отдыха. Кроме учителя, в классе работают тьюторы, которые помогают выполнять занятия на уроке, сопровождают детей в школе, поддерживают при взаимодействии с другими детьми в обычных классах. В команду специалистов ресурсного класса также входят супервизор, логопед, дефектолог.

Как построена работа в ресурсном классе?

Для каждого ученика ресурсного класса педагоги составляют индивидуальный учебный и инклюзивный планы по результатам тестирования. Каждый из детей с РАС прикреплен к обычному классу и имеет своего тьютора. Учитель ресурсного класса проводит занятия для своих подопечных, тьютор помогает адаптировать учебный материал под ребенка, занимается с ним индивидуально и сопровождает на занятия в регулярный класс. Кто-то приходит к сверстникам на рисование и физкультуру, а кто-то занимается полный учебный день – все по мере возможностей ученика.

«Такая схема позволяет мягко инклюзироваться детям с особенностями, а нормотипичным сверстникам и учителям не страдать от присутствия в классе ребенка, который осваивает школьную программу в своем темпе, зачастую не успевая за всеми», — говорит Ольга Богданова.