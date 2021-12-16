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Тысяча рублей себе и другу: «Райффайзенбанк» продлил реферальную программу

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«Райффайзенбанк» продлевает реферальную программу для кэшбэк-карты. Теперь клиенты за каждую успешную рекомендацию карты будут получать на счет тысячу рублей. Кэшбэк-карта — дебетовая и бесплатная в обслуживании на весь срок действия. Заказать ее можно домой или в офис.

«Рекомендовать Кэшбэк-карту просто — достаточно отправить ссылку друзьям из мобильного приложения Райффайзен Онлайн. Чтобы получить бонус, друзьям нужно заказать дебетовую кэшбэк-карту и оплатить ей покупки на сумму от 500 рублей. При выполнении этих условий и рекомендовавший карту, и его друг получат по тысяче рублей. При этом клиенты продолжат ежемесячно получать кэшбэк 1,5% в рублях за каждую покупку», — отмечает директор сети офисов «Райффайзенбанка» в Томске Игорь Гонтаренко.

По данным условиям пригласить друзей в банк можно до 29 декабря этого года, а акция продлится до 31 января 2022 года. С полными условия акции можно ознакомиться на raif.ru.

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