Тысяча рублей себе и другу: «Райффайзенбанк» продлил реферальную программу

«Рекомендовать Кэшбэк-карту просто — достаточно отправить ссылку друзьям из мобильного приложения Райффайзен Онлайн. Чтобы получить бонус, друзьям нужно заказать дебетовую кэшбэк-карту и оплатить ей покупки на сумму от 500 рублей. При выполнении этих условий и рекомендовавший карту, и его друг получат по тысяче рублей. При этом клиенты продолжат ежемесячно получать кэшбэк 1,5% в рублях за каждую покупку», — отмечает директор сети офисов «Райффайзенбанка» в Томске Игорь Гонтаренко.