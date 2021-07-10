{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Тым. Путешествие в самый центр России
Новости

Тым. Путешествие в самый центр России

Юлия Корнева
ТВ2 Юлия Корнева
8 часов назад

Наше путешествие по Тыму — правому притоку Оби, расположенному на севере Томской области — начиналось в Напасе. Напасовцы называют свой поселок «пуп Земли» и утверждают, что географически он находится в самом центре России. Говорят, что раньше на старых советских картах могло даже не быть Томска, Каргаска или Нарыма, но был Напас. Мы вернулись, купили карту России, замерили по горизонтали и вертикали — действительно, река Тым протекает в самом центре России! Ну, примерно, с учетом неровности российских границ.

В Напас решено было лететь на вертолете. Ибо это — дешевле! И проще, чем плыть на лодке из Каргаска. Уж очень большие у нас расстояния. Билет стоит примерно 4 тысячи рублей с учетом багажа. 40 минут, если маршрут простроен так, что из Каргаска первым делом вертолет летит в Напас, минуя другие точки посадки Молодежный и Нёготку.

Интересный момент, так как в Каргаске не сохранилось здание аэропорта, вылет осуществляется из…. здания автовокзала. Нужно заранее записаться, а оплачиваешь билет уже непосредственно перед рейсом на автовокзале. Потом тебя садят в ПАЗик и везут на вертолетную площадку.

Фото:  {{ currentSlide.description }}
Автор:  {{ currentSlide.author }}
{{ currentSlideNavIndex }} из {{ currentLength }}
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Наша цель проплыть вверх по Тыму до Ванжиль-Кынака. 300 километров, 14 часов на лодке туда и 8 часов по течению обратно. Ванжиль-Кынак — бывшее селькупское поселение. В переводе означающее — устье нельмовой реки. Нельму там, впрочем, уже давно никто не ловил. Но окуней и щук пока полно. Забегая вперед, скажем, что автор фильмов Экспедиции ТВ2 Юлия Корнева словила на спиннинг и окуня, и небольшую щучку, и даже нашего фотографа Вячеслава Балашева. Операция по вызволению из его щеки рыболовного крючка обязательно будет в фильме.

В Ванжиль-Кынаке сейчас живет семья метеорологов, которая находится там безвылазно 11 месяцев в году. Выезжая только в отпуск. В конце 60-ых годов прошлого века жители из Ванжиль-Кынака практически все выехали. И сейчас это классический пример того, как «ручной» способ сбора метеоинформации спасает от забвения многие населенные пункты в самой российской глуши.

Доплыли мы и до крайней населенной точки по Тыму — Нюлядрово. Сейчас там постоянно живут всего один или два охотника.

Интересный факт, первое что мы увидели, подплыв к Нюлядрово — домик, весь увешанный сохнущей рыбой. Хозяин домика Леонид объяснил, что использует сушенную рыбу для посадки картошки, как удобрение. Навоза, мол, нет. А так, в лунку бросаешь рыбку, потом картошку и она прекрасно растет.

Обходиться подручными средствами и пускать все в дело в условиях оторванности от магазинов и цивилизации — характерно для местного населения. Например, предвыборные баннеры. Одни скрашивают будни суровой мужской компании. Другие — защищают дрова от дождя. На выборы во все отдаленные точки Тыма прилетает вертолет. Может не быть дорог, не быть связи, электричества, больницы…. Но за реализацией избирательного права власть в России следит.

Фото:  {{ currentSlide.description }}
Автор:  {{ currentSlide.author }}
{{ currentSlideNavIndex }} из {{ currentLength }}
-
-
-

В материале на сайте ТВ2, когда выйдет фильм, будет рассказ о сегодняшней жизни на берегах Тыма и истории этих мест. А пока немного фотографий из нашей экспедиции. И, кстати, наконец-то сбылась наша с оператором Александром Сакаловым давняя мечта — мы увидели и засняли как в реке и на берегу спасаются от многочисленного в тех краях гнуса — лоси.

Все фильмы проекта «Уходящая натура» Экспедиции ТВ2 можно посмотреть по ссылке.

Помочь текущим экспедициям ТВ2 можно на сайте агентства новостей ТВ2. Все фильмы снимаются на ваши пожертвования, каждого спонсора отмечаем в титрах: https://exp.tv2.today/

Фото:  {{ currentSlide.description }}
Автор:  {{ currentSlide.author }}
{{ currentSlideNavIndex }} из {{ currentLength }}
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.