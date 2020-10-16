Добрые новости
16 октября,
2020
1
видео
1
фото
Новости

«Ты сам в своей беде»: ковидные больные в Томске ждут приезда скорой по три дня

Александр Мазуров
Александр Мазуров
1 час назад

Томичи с подтвержденным коронавирусом жалуются, что скорая помощь не приезжает по трое суток. Диспетчеры ссылаются на загруженность, вызовы отменяются, адреса путаются, а дети и взрослые продолжают ждать помощи.

Елена Качаева вызвала скорую для своего мужа Антона Качаева 14 октября: не получалось сбить температуру, сильная слабость, повышенное потоотделение и сильный кашель. Скорая к ним до сих не приехала. В этот же день пришли результаты теста с подтвержденным диагнозом «ковид». Врачи сказали Елене: если станет хуже нужно вызвать скорую и сделать компьютерную томографию. 

В первый раз скорую вызвали 12 октября, приехала к ним 13у Антона была температура 39,9°С, он кашлял кровью. При этом Антон пьет уже второй антибиотик. 

– Как добраться до больницы, если мы ждем скорую помощь по двое-трое суток?  возмущается Елена. – Наши соседи ждали скорую четверо суток, и их только потом госпитализировали. Мы сбили температуру три часа назад, сейчас мерили – опять начинает расти, подбирается к 38°С. Скорая ничего толком не отвечает, оператор говорит, что очень много вызовов, машин не хватает. Доктор в прошлый раз приехал взмыленный, у него даже очки запотели.

«Ты сам в своей беде»: ковидные больные в Томске ждут приезда скорой по три дня

Шестилетнему ребенку Елена вчера вызвала доктора из поликлиники МСЧ №2: «С участка позвонили, сказали, что адрес не правильный дали. Звоню в регистратуру –  все верно. Сказали: вы уж извините, так получилось, но обратно уже не поедем. А у ребенка температура 38,5°С и кашель... Они: давайте до завтра. Я звоню с утра снова: вчера к нам не пришли, сказали, что вызов перенесут на сегодня. Регистратор смотрит и говорит: вас нет в списках»

Доктор и скорая до сих пор не приехали, но Елена попросила рецепт на антибиотики для ребенка  положили в почтовый ящик. Сама Елена не знает кто помог им, но думает, что врач, который выезжал на другой вызов в этот дом.

Сегодня Елена записала обращение в администрацию города и департамент здравоохранения:

Самое страшное, видишь, что человек лежит с высокой температурой несколько дней, кашляет, а ты не можешь помочь, и никто не приходит на помощь. Так как мы на карантине – не можешь в аптеку сходить, никуда. Страшно, когда ты сам один на один со своей бедой, и никто не окажет тебе помощь. 

– Соседка у меня работает в МСЧ №2, говорит, что просто не хватает докторов. Но можно же пригласить специалистов из других регионов, где низкая заболеваемость. Ведь наши врачи уезжали в Италию в командировку, а почему у нас все это замалчивается, если просто не хватает водителей, автомобилей, докторов? Мы же тоже люди, тоже болеем.

К Константину Ширко скорая также не приезжала четверо суток. Приехали уже после того, как он отменил вызов. 

Скорую я вызвал в воскресенье, четвертого октября, – рассказывает Константин ТВ2. – При чем вызывали ее вдвоем: врач из МСЧ №2, которая меня осмотрела, и потом она попросила еще раз меня самого сделать вызов. Скорая не приезжала. Я несколько раз звонил в течение первых суток, вторых. На третьи сутки пожилая мама волнуется – позвонила сама. Ей сказали, что никакого вызова от нас не поступало. Я сам позвонил после этого, но внятных ответов получить так и не смог...


Во вторник Константин смог попасть на обследование в МСЧ №2 через своих знакомых. Скорую сразу же отменил. 

– Звонок в домофон. В четверг они приехала, а уже прошло два дня, как вызов был отменен...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


КОВИД+ в СЕВЕРСКЕ

«Очаг ликвидирован»

Томская больница скорой медицинской помощи ищет врачей для ковидного госпиталя


ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что действительно важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.