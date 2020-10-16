«Ты сам в своей беде»: ковидные больные в Томске ждут приезда скорой по три дня

Елена Качаева вызвала скорую для своего мужа Антона Качаева 14 октября: не получалось сбить температуру, сильная слабость, повышенное потоотделение и сильный кашель. Скорая к ним до сих не приехала. В этот же день пришли результаты теста с подтвержденным диагнозом «ковид». Врачи сказали Елене: если станет хуже – нужно вызвать скорую и сделать компьютерную томографию. В первый раз скорую вызвали 12 октября, приехала к ним 13– у Антона была температура 39,9°С, он кашлял кровью. При этом Антон пьет уже второй антибиотик. – Как добраться до больницы, если мы ждем скорую помощь по двое-трое суток? – возмущается Елена. – Наши соседи ждали скорую четверо суток, и их только потом госпитализировали. Мы сбили температуру три часа назад, сейчас мерили – опять начинает расти, подбирается к 38°С. Скорая ничего толком не отвечает, оператор говорит, что очень много вызовов, машин не хватает. Доктор в прошлый раз приехал взмыленный, у него даже очки запотели.

Шестилетнему ребенку Елена вчера вызвала доктора из поликлиники МСЧ №2: «С участка позвонили, сказали, что адрес не правильный дали. Звоню в регистратуру – все верно. Сказали: вы уж извините, так получилось, но обратно уже не поедем. А у ребенка температура 38,5°С и кашель... Они: давайте до завтра. Я звоню с утра снова: вчера к нам не пришли, сказали, что вызов перенесут на сегодня. Регистратор смотрит и говорит: вас нет в списках» Доктор и скорая до сих пор не приехали, но Елена попросила рецепт на антибиотики для ребенка – положили в почтовый ящик. Сама Елена не знает кто помог им, но думает, что врач, который выезжал на другой вызов в этот дом. Сегодня Елена записала обращение в администрацию города и департамент здравоохранения:

Самое страшное, видишь, что человек лежит с высокой температурой несколько дней, кашляет, а ты не можешь помочь, и никто не приходит на помощь. Так как мы на карантине – не можешь в аптеку сходить, никуда. Страшно, когда ты сам один на один со своей бедой, и никто не окажет тебе помощь.

– Соседка у меня работает в МСЧ №2, говорит, что просто не хватает докторов. Но можно же пригласить специалистов из других регионов, где низкая заболеваемость. Ведь наши врачи уезжали в Италию в командировку, а почему у нас все это замалчивается, если просто не хватает водителей, автомобилей, докторов? Мы же тоже люди, тоже болеем.



К Константину Ширко скорая также не приезжала четверо суток. Приехали уже после того, как он отменил вызов.



– Скорую я вызвал в воскресенье, четвертого октября, – рассказывает Константин ТВ2. – При чем вызывали ее вдвоем: врач из МСЧ №2, которая меня осмотрела, и потом она попросила еще раз меня самого сделать вызов. Скорая не приезжала. Я несколько раз звонил в течение первых суток, вторых. На третьи сутки пожилая мама волнуется – позвонила сама. Ей сказали, что никакого вызова от нас не поступало. Я сам позвонил после этого, но внятных ответов получить так и не смог...



Во вторник Константин смог попасть на обследование в МСЧ №2 через своих знакомых. Скорую сразу же отменил.



– Звонок в домофон. В четверг они приехала, а уже прошло два дня, как вызов был отменен...