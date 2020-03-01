ТВ2 вошло в объединение независимых российских изданий «Синдикат-100»

Против нас, против всех собравшихся здесь, работает гигантская, обслуживаемая бюджетом машина. Но мы можем [ответить]. Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей. Я думаю, что нам предстоит очень большая полевая работа. Исследовательская работа. Исследование российской бедности и пожаров, детских болезней и качества лечения, экологии, — заявил в ходе собрания представителей редакций главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.