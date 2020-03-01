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01 марта,
2020
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Новости

ТВ2 вошло в объединение независимых российских изданий «Синдикат-100»

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Двадцать пять российских изданий по инициативе «Новой газеты» объединились в «Синдикат-100». Это объединение независимых изданий, в которое изначально планировалось включить 100 организаций. Главная цель сообщества — независимое освещение проблем страны. 

Участники организационной встречи «Синдиката-100»
Участники организационной встречи «Синдиката-100»
Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Против нас, против всех собравшихся здесь, работает гигантская, обслуживаемая бюджетом машина. Но мы можем [ответить]. Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей. Я думаю, что нам предстоит очень большая полевая работа. Исследовательская работа. Исследование российской бедности и пожаров, детских болезней и качества лечения, экологии, — заявил в ходе собрания представителей редакций главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

В синдикат вошли, в частности, телеканал «Дождь», портал «Такие дела», радиостанция «Эхо Москвы», интернет-издание «Медуза». 


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