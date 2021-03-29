ТВ2 вошло в число победителей всероссийского «конкурса действенной журналистики»

В 2020 году на конкурс поступило более 250 материалов. Победителей выбирали в четырех номинациях: «Проблема», «Расследование», «Один в поле воин» и «Синдикат». В номинации «Синдикат» первое место занял текст «После шахт» , написанный журналистами медиапроекта «Четвертый сектор» (Михаил Данилович), портала «Градус Осетии» (Елизавета Чухарова), газеты «Ревдинский рабочий» (Евгений Зиновьев) и Агентства новостей ТВ2. Статью ТВ2 «Безвылазный забой» , подготовленную Романом Чертовских, Еленой Бронниковой и Вячеславом Балашевым, можно увидеть по этой ссылке.

В номинации «Проблема» победила Светлана Антропова из газеты «Вечерний Котлас», написавшая серию статей о мальчике со спинальной мышечной атрофией. Первое место в номинации «Расследование» занял текст Владимира Прокушева из журнала 7х7 о пути врача Владимира Уйбы к креслу главы Республики Коми. В номинации «Один в поле воин» победил Владимир Соколов из медиапроекта «Четвертый сектор», рассказавший о борьбе активистов с исчезновением долины малых рек Перми.



Специальный приз – приглашение на Саммит независимых региональных издателей в Перми – присудили трем редакциям: 59.ru (Пермь), «Градус Осетии» (Владикавказ) и медиапроекту «Четвертый сектор».





Работы оценивал Экспертный совет, в который в этом году вошли: Алексей Липницкий, Президент АНРИ, Маргарита Лянге, Президент межрегиональной общественной организации журналистов «Гильдия межэтнической журналистики», Леонид Никитинский, писатель, член Совета по правам человека при Президенте РФ, обозреватель «Новой газеты», Виктор Мучник, главный редактор ООО «Агентство новостей ТВ2», Олег Григоренко, главный редактор интернет-журнала «7х7», Владимир Прокушев, корреспондент отдела расследований «Новой газеты», Виктория Чикирева, генеральный директор «АНРИ-Медиа». Исполнительный директор АНРИ Сергей Лапенков оценивал работы СМИ, чьи представители вошли в Экспертный совет.



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