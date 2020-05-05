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05 мая,
2020
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ТВ2 публикует список врачей, погибших от COVID-19

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Погибших в России во время пандемии COVID-19 врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников стало больше 100 человек. Российские врачи создали «список памяти» погибших от COVID-19 коллег.


Большинство погибших — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Дагестана. Среди умерших врачей — травматолог-ортопед из Абаканской межрайонной клинической больницы.

  1. Абдулкаримова Евгения Владленовна, врач-педиатр, с. Гергебиль, Дагестан
  2. Аванесян Татьяна Николаевна, 61 год, сестра-хозяйка, Городская больница Эжвинского района, Сыктывкар, Коми
  3. Александрова Татьяна Ивановна, 73 года, фельдшер-диспетчер, ССиНМП им. А.С. Пучкова, 6-я п/ст, Москва
  4. Аристов Алексей Иванович, 62 года, заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ НО «ГБ №33»., Нижний Новгород
  5. Асратян Арпик Ашотовна, 69 лет, эпидемиолог, Москва, Сеченовский университет
  6. Асхабова Патимат Абуталибовна, медсестра, ГКБ 2, г. Махачкала, Дагестан
  7. Ахмедов Магомед Гасанкадиевич, 65 лет, хирург, Дахадаевская ЦРБ, село Уркарах, Дагестан
  8. Бабенко Виктор Васильевич, 65 лет, водитель СМП, Красндарская больница СМП, г. Краснодар, Краснодарский край
  9. Бадзыма Владимир Георгиевич, 71 год, врач-офтальмолог, Городская поликлиника 170, г. Москва
  10. Байкова Людмила Владимировна, 64 года, старшая сестра отделения микрохирургии, ГКБ им. М.Е.Жадкевича (71 ГКБ), Москва
  11. Балуков Александр Александрович, 42 года, медбрат и фельдшер, ССиНМП им. А. С. Пучкова, 38-я п/с, Москва
  12. Бейбулатова Сакинат Магомедовна, 54 лет, санитарка, перинатальный центр, г. Хасавюрт, Дагестан
  13. Белошицкий Сергей Леонидович, 50 лет, анестезиолог-реаниматолог, Александровская больница, Санкт-Петербург
  14. Бериханов Газимагомет Сайдмагометович, 66 лет, хирург, Шалинская ЦРБ, г. Грозный, Чеченская республика
  15. Блиева Ирина Анзоровна, 60 лет, старшая мед.сестра отделения №11, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, Москва
  16. Васильченко Алексей Николаевич, 52 года, рентгенолог, Лабинская ЦРБ, Лабинск, Краснодарский край
  17. Велиев Надир Азизович, травматолог-ортопед, Больница им. Иноземцева, Москва
  18. Владимирова Ирина Ивановна, 59 лет, врач акушер-гинеколог, г. Пятигорск, Ставропольский край
  19. Величко Владимир Александрович, 57 лет, врач-инфекционист, ГП 212 Филиал 70, Москва
  20. Гаврилов Андрей Геннадьевич, 55 лет, фельдшер скорой медицинской помощи, Урмарская районная больница, Чувашия
  21. Гамзалаева Мариян Сулеймановна, 61, санитарка, Буйнакская ЦГБ, Буйнакск, Дагестан
  22. Гамолка Николай Николаевич, 76 лет, хирург, 3-й Центральный Военный Клинический Госпиталь им. Вишневского, Красногорск, Московская область
  23. Гарифуллин Николай Геннадьевич, 60 лет, акушер-гинеколог женской консультации, Дзержинская городская больница, г. Дзержинск, Московская область
  24. Гасангосенов Магомед Гасангосенович, 80 лет, педиатр, Харахинская участковая больница, Хунзахский район, Дагестан
  25. Гасанова Зубайдат Габибулаевна, 66 лет, фельдшер скорой помощи, Дербентская ЦГБ, Дагестан
  26. Гончаров Николай Игоревич, 57 лет, кардиолог, Медицинский центр династии Гончаровых, Москва
  27. Гончаров Игорь Борисович, 81 год, анестезиолог-реаниматолог, зав. отделом Института медико-биологических проблем, Москва
  28. Давтян Светлана Валерьевна, 55 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург
  29. Демидов Игорь Юрьевич, 53 года, сосудистый хирург, Москва
  30. Дивак Надежда Александровна, 65 лет, медсестра, Областная клиническая больница, г. Калининград, Калининградская область
  31. Евтеев Сергей Борисович, 48 лет, врач скорой помощи, 33-я подстанция ССиНМП им А.С. Пучкова, Москва
  32. Зайцева Нина Яковлевна, 73 года, рентгенолог, Родниковская ЦРБ, Ивановская область
  33. Зарецкая Надежда Михайловна, 63 года, врач клинической лабораторной диагностики, Объединенная больница с поликлиникой УДП РФ, Москва
  34. Звягинцева Татьяна, 60 лет, медсестра, ГП 218 филиал 3, Москва
  35. Зимина Екатерина Александровна, 34 года, фельдшер СМП им. А.С. Пучкова, 32-я п/с, Москва
  36. Кавалли Жан-Луи, зубной техник, ЕМС, Москва
  37. Канбулатов Гаджи Абидинович, 65 лет, помощник эпидемиолога, Хасавюртовская ЦГБ, г. Хасавюрт, Дагестан
  38. Канкиа Татьяна Викторовна, 60 лет, санитарка, НМИЦ Травматологии и Ортопедии им. Р. Р. Вредена, Санкт-Петербург
  39. Капитанов Дмитрий Николаевич, 55 лет, Оториноларинголог, НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва
  40. Карпикова Наталья Геннадьевна, 38 лет, фельдшер, Московская областная станция СМП, Одинцовская подстанция, г. Одинцово, Московская область
  41. Кесебежев Аслан Нурбиевич, 46 лет, хирург-онколог, АРКОД, г. Майкоп, республика Адыгея
  42. Киселёва Светлана Геннадьевна, 47 лет, медсестра, ГКБ №1, Витебск, Беларусь
  43. Колбасина Галина Николаевна, 71 год, санитарка, РКБСП, г. Владикавказ, РСО-Алания
  44. Концевой Евгений Игоревич, 26 лет, травматолог-ортопед, Абаканская межрайонная клиническая больница, г. Абакан, Республика Хакасия
  45. Коростелева Ольга Леонидовна, 47 лет, медсестра, Ярославль, Нижний поселок
  46. Кофанов Марат Сергеевич, 49 лет, медбрат блока реанимации и интенсивной терапии, Красногорская городская больница № 1, г. Красногорск, Московская область
  47. Крюкова Лариса Владимировна, 53 года, фельдшер, 25-я подстанция СМП, Москва
  48. Кузин Андрей Евгеньевич, 59 лет, врач-терапевт, больница РЖД, Тула
  49. Кузнецов Дмитрий Юрьевич, 47 лет, анестезиолог, Солнечногорск
  50. Куликова Елена Анатольевна, 46 лет, зав. отделением сестринского ухода, Сергиево-Прсадская районная больница, Московская область
  51. Куфтина Ольга Юрьевна, 65 лет, медицинская сестра, Лобненская центральная городская больница, Лобня, Московская область
  52. Лебедев Михаил Михайлович, 61 год, анестезиолог-реаниматолог, ССНМП им. А. С. Пучкова, Москва
  53. Лебедева Наталья Владимировна, 48 лет, заведующая отделением СМП, Филиал ЦМСЧ №119 ФМБА России - МСЧ №2 в Звёздном городке, Московская область
  54. Липилин Василий, 50 лет, фельдшер СМП, г. Борисов (Беларусь)
  55. Лифанов Павел Валерьевич, 37 лет, сотрудник отделения гравитационной хирургии крови, клиника РЖД, Москва
  56. Лопатина Анна, 41 год, медсестра, Кировская больница, Астрахань, Астраханская область
  57. Лунькова Марина Викторовна, 60 лет, фельдшер скорой помощи, Московская областная станция скорой медицинской помощи, Павловский Посад, Московская область
  58. Лядункин Игорь Эвальдович, 71 год, рентгенолог, Томский фтизиопульмонологический медицинский центр, Томск
  59. Манькович Владимир Самуилович, 67 лет, врач оперативного отдела, Городская станция скорой медицинской помощи, Санкт-Петербург
  60. Марченков Сергей Геннадьевич, 47 лет, фельдшер, СНиСМП им. А. С. Пучкова, 29-я п/с, Москва
  61. Михин Александр Николаевич, 70 лет, врач-онколог, Онкологический диспансер №2, Москва
  62. Муравлёв Виктор Сергеевич, 59 лет, врач-рентгенолог, Воскресенская первая районная больница, Воскресенск, Московская область
  63. Непорожнева Ольга, 54 года, медстатистик, ГАУЗ СП 62 ДЗМ, Москва
  64. Новикова Зоя Ивановна, 60 лет, врач УЗИ, г. Королев, Московская область
  65. Новоселов Виктор Серафимович, 73 года, Врач дерматовенеролог , Сеченовский университет
  66. Нургалиева Гульназым, 63 года, врач-педиатр, Алматы, Казахстан
  67. Огурцов Павел Петрович, 60 лет, зав. кафедрой госпитальной терапии, РУДН, Москва
  68. Осипович Наталья Михайловна, 63 года, медсестра инфекционного отделения, Кочубееская районная больница, Ставропольский край
  69. Пасенов Николай Заликович, 56 лет, онколог, Областной онкологический диспансер, Белгород, Белгородская область
  70. Першин Сергей Геннадиевич, 52 года, заместитель главного врача по медицинской части, ССиНМП им А.С.Пучкова, Москва
  71. Покопцев Юрий Валентинович, 54 года, реаниматолог, Кубань, Лабинская ЦРБ
  72. Пронин Яков Васильевич, 65 лет, офтальмолог, Поликлиника РУТ (МИИТ), Москва
  73. Размыслова Светлана Григорьевна, 45 лет, санитарка, Республиканская Клиническая Больница, республика Коми
  74. Решетова Лиана Дмитриевна, 70 лет, старший врач, ССиНМП им. А. С. Пучкова, Москва
  75. Рожкова Наталья Борисовна, 58 лет, медсестра, поликлиника, Санкт-Петербург
  76. Рубацова Галина Васильевна, 60 лет, врач скорой помощи, Московская областная станция СМП, г. Подольск, Московская область
  77. Руцинский Анатолий, 72 года, водитель СМП, БСМП, г. Краснодар
  78. Рыжов Сергей Петрович, 57 лет, фельдшер СМП, ФГБУ «Клиническая больница №1» УДП РФ, Москва
  79. Рында Антонина Яковлевна, 69 лет, Врач отдела медицинской эвакуации, Городская станция скорой медицинской помощи, Санкт-Петербург
  80. Самарцева Лариса Евгеньевна, 59 лет, терапевт, Клиника «Альфа-Центр Здоровья», Москва
  81. Серёгина Екатерина Валентиновна, 38 лет, врач-инфекционист, ИКБ №1, Москва
  82. Скитев Сергей Николаевич, 45 лет, ортопед-травматолог, Подольская Городская Клиническая Больница, Подольск, Московская область
  83. Соколенко Ирина Викторовна, 61 год, старшая медсестра поликлиники, Видновская районная клиническая больница, г. Видное, Московская область
  84. Соловьёв Борис Николаевич, 57 лет, врач общей практики, Калининская участковая больница, п. Калининский, Брединский район, Челябинская область
  85. Сорокин Григорий Валентинович, 47 лет, травматолог-ортопед, ГКБ им. М.Е.Жадкевича, Москва
  86. Старинский Максим Валерьевич, 56 лет, уролог, Госпиталь ветеранов войн №3, Москва
  87. Суглобова Елена Алексеевна, 56 лет, медсестра, больница Святой Марии Магдалены, Санкт-Петербург
  88. Татаркин Игорь Геннадьевич, 54 года, анестезиолог-реаниматолог, Курский противотуберкулезный диспансер, г. Курск, Курская область
  89. Туркина Карина Анатольевна, 50 лет, медицинский регистратор, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова (ЦИТО), Москва
  90. Тышко Мария Сергеевна, 30 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург
  91. Филиппов Алексей Иванович, 51 год, заведующий нейрохирургическим отделением, Александровская больница, Санкт-Петербург
  92. Фиошин Владимир Иванович, 67 лет, рентгенолог, Ульяновская область, Карсунский район, Карсунская ЦРБ
  93. Фомина Надежда Викторовна, 41 год, медсестра, Витебская областная клиническая больница, Беларусь
  94. Хасинова Расият Раиповна, 54 года, терапевт, заведующая участковой больницей, с. Зубутли-миатли, Кизилюртовский район, Дагестан
  95. Хечумова Наталья Николаевна, 50 лет, медицинская сестра, Гатчинская КМБ, г. Гатчина, Ленинградская область
  96. Чжан Цзюньфэн, 34 лет, мануальный терапевт, Ростов-на-Дону
  97. Чугунова Ирина Ивановна, 58 лет, терапевт, Поликлиника №214, Москва
  98. Шилкина Наталья Георгиевна, врач-терапевт, Чулковская больница, Раменский р-н, Московская область
  99. Шматко Наталья, 56 лет, медсестра, БСМП, Минск, Беларусь
  100. Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра, НИИ Скорой Помощи им.Джанелидзе, Санкт-Петербург
  101. Ясюлевич Юлия Львовна, 54 года, санитарка, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена, Санкт-Петербург

«Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, — отмечают создатели сайта «Список памяти», — А не вести правильную статистику. Правильную статистику ведут официальные лица, они могут делить умерших на правильных и неправильных, с положительным анализом или отрицательным, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома. Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: (1) медицинский работник, (2) умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода».


Если вы знаете о коллеге, погибшем от COVID-19, заполните форму по ссылке.


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