ТВ2 публикует список врачей, погибших от COVID-19

Погибших в России во время пандемии COVID-19 врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников стало больше 100 человек. Российские врачи создали «список памяти» погибших от COVID-19 коллег.

«Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, — отмечают создатели сайта «Список памяти», — А не вести правильную статистику. Правильную статистику ведут официальные лица, они могут делить умерших на правильных и неправильных, с положительным анализом или отрицательным, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома. Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: (1) медицинский работник, (2) умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода».





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