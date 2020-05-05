ТВ2 публикует список врачей, погибших от COVID-19
Погибших в России во время пандемии COVID-19 врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников стало больше 100 человек. Российские врачи создали «список памяти» погибших от COVID-19 коллег.
Большинство погибших — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Дагестана. Среди умерших врачей — травматолог-ортопед из Абаканской межрайонной клинической больницы.
- Абдулкаримова Евгения Владленовна, врач-педиатр, с. Гергебиль, Дагестан
- Аванесян Татьяна Николаевна, 61 год, сестра-хозяйка, Городская больница Эжвинского района, Сыктывкар, Коми
- Александрова Татьяна Ивановна, 73 года, фельдшер-диспетчер, ССиНМП им. А.С. Пучкова, 6-я п/ст, Москва
- Аристов Алексей Иванович, 62 года, заместитель главного врача по хирургии ГБУЗ НО «ГБ №33»., Нижний Новгород
- Асратян Арпик Ашотовна, 69 лет, эпидемиолог, Москва, Сеченовский университет
- Асхабова Патимат Абуталибовна, медсестра, ГКБ 2, г. Махачкала, Дагестан
- Ахмедов Магомед Гасанкадиевич, 65 лет, хирург, Дахадаевская ЦРБ, село Уркарах, Дагестан
- Бабенко Виктор Васильевич, 65 лет, водитель СМП, Красндарская больница СМП, г. Краснодар, Краснодарский край
- Бадзыма Владимир Георгиевич, 71 год, врач-офтальмолог, Городская поликлиника 170, г. Москва
- Байкова Людмила Владимировна, 64 года, старшая сестра отделения микрохирургии, ГКБ им. М.Е.Жадкевича (71 ГКБ), Москва
- Балуков Александр Александрович, 42 года, медбрат и фельдшер, ССиНМП им. А. С. Пучкова, 38-я п/с, Москва
- Бейбулатова Сакинат Магомедовна, 54 лет, санитарка, перинатальный центр, г. Хасавюрт, Дагестан
- Белошицкий Сергей Леонидович, 50 лет, анестезиолог-реаниматолог, Александровская больница, Санкт-Петербург
- Бериханов Газимагомет Сайдмагометович, 66 лет, хирург, Шалинская ЦРБ, г. Грозный, Чеченская республика
- Блиева Ирина Анзоровна, 60 лет, старшая мед.сестра отделения №11, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, Москва
- Васильченко Алексей Николаевич, 52 года, рентгенолог, Лабинская ЦРБ, Лабинск, Краснодарский край
- Велиев Надир Азизович, травматолог-ортопед, Больница им. Иноземцева, Москва
- Владимирова Ирина Ивановна, 59 лет, врач акушер-гинеколог, г. Пятигорск, Ставропольский край
- Величко Владимир Александрович, 57 лет, врач-инфекционист, ГП 212 Филиал 70, Москва
- Гаврилов Андрей Геннадьевич, 55 лет, фельдшер скорой медицинской помощи, Урмарская районная больница, Чувашия
- Гамзалаева Мариян Сулеймановна, 61, санитарка, Буйнакская ЦГБ, Буйнакск, Дагестан
- Гамолка Николай Николаевич, 76 лет, хирург, 3-й Центральный Военный Клинический Госпиталь им. Вишневского, Красногорск, Московская область
- Гарифуллин Николай Геннадьевич, 60 лет, акушер-гинеколог женской консультации, Дзержинская городская больница, г. Дзержинск, Московская область
- Гасангосенов Магомед Гасангосенович, 80 лет, педиатр, Харахинская участковая больница, Хунзахский район, Дагестан
- Гасанова Зубайдат Габибулаевна, 66 лет, фельдшер скорой помощи, Дербентская ЦГБ, Дагестан
- Гончаров Николай Игоревич, 57 лет, кардиолог, Медицинский центр династии Гончаровых, Москва
- Гончаров Игорь Борисович, 81 год, анестезиолог-реаниматолог, зав. отделом Института медико-биологических проблем, Москва
- Давтян Светлана Валерьевна, 55 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург
- Демидов Игорь Юрьевич, 53 года, сосудистый хирург, Москва
- Дивак Надежда Александровна, 65 лет, медсестра, Областная клиническая больница, г. Калининград, Калининградская область
- Евтеев Сергей Борисович, 48 лет, врач скорой помощи, 33-я подстанция ССиНМП им А.С. Пучкова, Москва
- Зайцева Нина Яковлевна, 73 года, рентгенолог, Родниковская ЦРБ, Ивановская область
- Зарецкая Надежда Михайловна, 63 года, врач клинической лабораторной диагностики, Объединенная больница с поликлиникой УДП РФ, Москва
- Звягинцева Татьяна, 60 лет, медсестра, ГП 218 филиал 3, Москва
- Зимина Екатерина Александровна, 34 года, фельдшер СМП им. А.С. Пучкова, 32-я п/с, Москва
- Кавалли Жан-Луи, зубной техник, ЕМС, Москва
- Канбулатов Гаджи Абидинович, 65 лет, помощник эпидемиолога, Хасавюртовская ЦГБ, г. Хасавюрт, Дагестан
- Канкиа Татьяна Викторовна, 60 лет, санитарка, НМИЦ Травматологии и Ортопедии им. Р. Р. Вредена, Санкт-Петербург
- Капитанов Дмитрий Николаевич, 55 лет, Оториноларинголог, НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, Москва
- Карпикова Наталья Геннадьевна, 38 лет, фельдшер, Московская областная станция СМП, Одинцовская подстанция, г. Одинцово, Московская область
- Кесебежев Аслан Нурбиевич, 46 лет, хирург-онколог, АРКОД, г. Майкоп, республика Адыгея
- Киселёва Светлана Геннадьевна, 47 лет, медсестра, ГКБ №1, Витебск, Беларусь
- Колбасина Галина Николаевна, 71 год, санитарка, РКБСП, г. Владикавказ, РСО-Алания
- Концевой Евгений Игоревич, 26 лет, травматолог-ортопед, Абаканская межрайонная клиническая больница, г. Абакан, Республика Хакасия
- Коростелева Ольга Леонидовна, 47 лет, медсестра, Ярославль, Нижний поселок
- Кофанов Марат Сергеевич, 49 лет, медбрат блока реанимации и интенсивной терапии, Красногорская городская больница № 1, г. Красногорск, Московская область
- Крюкова Лариса Владимировна, 53 года, фельдшер, 25-я подстанция СМП, Москва
- Кузин Андрей Евгеньевич, 59 лет, врач-терапевт, больница РЖД, Тула
- Кузнецов Дмитрий Юрьевич, 47 лет, анестезиолог, Солнечногорск
- Куликова Елена Анатольевна, 46 лет, зав. отделением сестринского ухода, Сергиево-Прсадская районная больница, Московская область
- Куфтина Ольга Юрьевна, 65 лет, медицинская сестра, Лобненская центральная городская больница, Лобня, Московская область
- Лебедев Михаил Михайлович, 61 год, анестезиолог-реаниматолог, ССНМП им. А. С. Пучкова, Москва
- Лебедева Наталья Владимировна, 48 лет, заведующая отделением СМП, Филиал ЦМСЧ №119 ФМБА России - МСЧ №2 в Звёздном городке, Московская область
- Липилин Василий, 50 лет, фельдшер СМП, г. Борисов (Беларусь)
- Лифанов Павел Валерьевич, 37 лет, сотрудник отделения гравитационной хирургии крови, клиника РЖД, Москва
- Лопатина Анна, 41 год, медсестра, Кировская больница, Астрахань, Астраханская область
- Лунькова Марина Викторовна, 60 лет, фельдшер скорой помощи, Московская областная станция скорой медицинской помощи, Павловский Посад, Московская область
- Лядункин Игорь Эвальдович, 71 год, рентгенолог, Томский фтизиопульмонологический медицинский центр, Томск
- Манькович Владимир Самуилович, 67 лет, врач оперативного отдела, Городская станция скорой медицинской помощи, Санкт-Петербург
- Марченков Сергей Геннадьевич, 47 лет, фельдшер, СНиСМП им. А. С. Пучкова, 29-я п/с, Москва
- Михин Александр Николаевич, 70 лет, врач-онколог, Онкологический диспансер №2, Москва
- Муравлёв Виктор Сергеевич, 59 лет, врач-рентгенолог, Воскресенская первая районная больница, Воскресенск, Московская область
- Непорожнева Ольга, 54 года, медстатистик, ГАУЗ СП 62 ДЗМ, Москва
- Новикова Зоя Ивановна, 60 лет, врач УЗИ, г. Королев, Московская область
- Новоселов Виктор Серафимович, 73 года, Врач дерматовенеролог , Сеченовский университет
- Нургалиева Гульназым, 63 года, врач-педиатр, Алматы, Казахстан
- Огурцов Павел Петрович, 60 лет, зав. кафедрой госпитальной терапии, РУДН, Москва
- Осипович Наталья Михайловна, 63 года, медсестра инфекционного отделения, Кочубееская районная больница, Ставропольский край
- Пасенов Николай Заликович, 56 лет, онколог, Областной онкологический диспансер, Белгород, Белгородская область
- Першин Сергей Геннадиевич, 52 года, заместитель главного врача по медицинской части, ССиНМП им А.С.Пучкова, Москва
- Покопцев Юрий Валентинович, 54 года, реаниматолог, Кубань, Лабинская ЦРБ
- Пронин Яков Васильевич, 65 лет, офтальмолог, Поликлиника РУТ (МИИТ), Москва
- Размыслова Светлана Григорьевна, 45 лет, санитарка, Республиканская Клиническая Больница, республика Коми
- Решетова Лиана Дмитриевна, 70 лет, старший врач, ССиНМП им. А. С. Пучкова, Москва
- Рожкова Наталья Борисовна, 58 лет, медсестра, поликлиника, Санкт-Петербург
- Рубацова Галина Васильевна, 60 лет, врач скорой помощи, Московская областная станция СМП, г. Подольск, Московская область
- Руцинский Анатолий, 72 года, водитель СМП, БСМП, г. Краснодар
- Рыжов Сергей Петрович, 57 лет, фельдшер СМП, ФГБУ «Клиническая больница №1» УДП РФ, Москва
- Рында Антонина Яковлевна, 69 лет, Врач отдела медицинской эвакуации, Городская станция скорой медицинской помощи, Санкт-Петербург
- Самарцева Лариса Евгеньевна, 59 лет, терапевт, Клиника «Альфа-Центр Здоровья», Москва
- Серёгина Екатерина Валентиновна, 38 лет, врач-инфекционист, ИКБ №1, Москва
- Скитев Сергей Николаевич, 45 лет, ортопед-травматолог, Подольская Городская Клиническая Больница, Подольск, Московская область
- Соколенко Ирина Викторовна, 61 год, старшая медсестра поликлиники, Видновская районная клиническая больница, г. Видное, Московская область
- Соловьёв Борис Николаевич, 57 лет, врач общей практики, Калининская участковая больница, п. Калининский, Брединский район, Челябинская область
- Сорокин Григорий Валентинович, 47 лет, травматолог-ортопед, ГКБ им. М.Е.Жадкевича, Москва
- Старинский Максим Валерьевич, 56 лет, уролог, Госпиталь ветеранов войн №3, Москва
- Суглобова Елена Алексеевна, 56 лет, медсестра, больница Святой Марии Магдалены, Санкт-Петербург
- Татаркин Игорь Геннадьевич, 54 года, анестезиолог-реаниматолог, Курский противотуберкулезный диспансер, г. Курск, Курская область
- Туркина Карина Анатольевна, 50 лет, медицинский регистратор, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова (ЦИТО), Москва
- Тышко Мария Сергеевна, 30 лет, медицинская сестра, Госпиталь для ветеранов войн, Санкт-Петербург
- Филиппов Алексей Иванович, 51 год, заведующий нейрохирургическим отделением, Александровская больница, Санкт-Петербург
- Фиошин Владимир Иванович, 67 лет, рентгенолог, Ульяновская область, Карсунский район, Карсунская ЦРБ
- Фомина Надежда Викторовна, 41 год, медсестра, Витебская областная клиническая больница, Беларусь
- Хасинова Расият Раиповна, 54 года, терапевт, заведующая участковой больницей, с. Зубутли-миатли, Кизилюртовский район, Дагестан
- Хечумова Наталья Николаевна, 50 лет, медицинская сестра, Гатчинская КМБ, г. Гатчина, Ленинградская область
- Чжан Цзюньфэн, 34 лет, мануальный терапевт, Ростов-на-Дону
- Чугунова Ирина Ивановна, 58 лет, терапевт, Поликлиника №214, Москва
- Шилкина Наталья Георгиевна, врач-терапевт, Чулковская больница, Раменский р-н, Московская область
- Шматко Наталья, 56 лет, медсестра, БСМП, Минск, Беларусь
- Шужина Валентина Николаевна, 56 лет, операционная сестра, НИИ Скорой Помощи им.Джанелидзе, Санкт-Петербург
- Ясюлевич Юлия Львовна, 54 года, санитарка, НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена, Санкт-Петербург
«Задача списка — сохранить память о погибших коллегах, — отмечают создатели сайта «Список памяти», — А не вести правильную статистику. Правильную статистику ведут официальные лица, они могут делить умерших на правильных и неправильных, с положительным анализом или отрицательным, больных и здоровых, поздно обратившихся и вовремя обратившихся, нарушавших режим и сидевших дома. Мы включаем в список, руководствуясь простыми критериями: (1) медицинский работник, (2) умер в период эпидемии от причин, так или иначе связанных с COVID-19, даже если диагноз не подтвержден анализами или это наложилось на другие тяжелые заболевания. Судить, кто до заражения был так болен, что не достоин включения в список, мы не будем. Делить на погибших на фронте и умерших в тылу, тоже не будем. Мы можем ошибиться, но ошибка первого рода здесь хуже, чем ошибка второго рода».
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