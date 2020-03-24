ТВ2 продлевает конкурс «Томские шоты»!

Агентство новостей ТВ2 решило продлить конкурс очень короткого кино «Томские шоты»! Из-за ситуации с коронавирусом Томская область сейчас живет в «режиме повышенной готовности», который помимо прочего подразумевает отмену массовых мероприятий (более 50 человек) в закрытых помещениях. Чтобы не лишать участников и лауреатов «Томских шотов» самого яркого фестивального события — церемонии награждения и праздника живого общения — редакция ТВ2 сдвигает сроки приема работ и выбора победителей на месяц. Обновленный дедлайн — 1 мая 2020 года.





Так что, если вас отправили на карантин или перевели на удаленку, используйте свободное время с пользой — снимите свой «шот» длиной 7, 29 или 60 секунд или для номинации «Моя семья в ХХ веке» и выиграйте 50 000 рублей. Благо иногда темы для кино лежат на поверхности: