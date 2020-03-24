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24 марта,
2020
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ТВ2 продлевает конкурс «Томские шоты»!

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

Агентство новостей ТВ2 решило продлить конкурс очень короткого кино «Томские шоты»! Из-за ситуации с коронавирусом Томская область сейчас живет в «режиме повышенной готовности», который помимо прочего подразумевает отмену массовых мероприятий (более 50 человек) в закрытых помещениях. Чтобы не лишать участников и лауреатов «Томских шотов» самого яркого фестивального события — церемонии награждения и праздника живого общения — редакция ТВ2 сдвигает сроки приема работ и выбора победителей на месяц. Обновленный дедлайн — 1 мая 2020 года. 


Так что, если вас отправили на карантин или перевели на удаленку, используйте свободное время с пользой — снимите свой «шот» длиной 7, 29 или 60 секунд или для номинации «Моя семья в ХХ веке» и выиграйте 50 000 рублей. Благо иногда темы для кино лежат на поверхности:

Итак, работы в разные номинации принимаются до 1 мая 2020 года. Со 2 по 10 мая мы запускаем онлайн голосование, победителя которого ждет приз в 10 000 рублей. 11 мая 2020 года состоится (надеемся!) церемония награждения победителей «Томских шотов»-2020.


Напоминаем, что перед участием в фестивале необходимо внимательно ознакомиться с его правилами. Сделать это, а заодно посмотреть на работы участников, можно здесь.

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