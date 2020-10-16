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16 октября,
2020
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ТВ2 приглашает томичек принять участие в проекте «Модный Upgrade-2020»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Устали от плохих новостей? Замучала осенняя хандра? Боитесь впасть в депрессию? Вам срочно нужен «Модный Upgrade». Агентство новостей ТВ2 вновь ищет героиню бьюти-проекта. 

Марина Юмина, финалистка проекта «Модный Upgrade-2019»
Марина Юмина, финалистка проекта «Модный Upgrade-2019»

В этом сезоне «Модный Upgrade» нацелен не только на физическое «преображение», но и духовное. В нынешние времена женщине очень важно чувствовать себя уверенной и спокойной, уметь расслабиться, знать, откуда черпать энергию и, конечно, понимать, что ты красива и желанна. Наши эксперты подскажут героине, как сделать ее тело здоровым, внутренний мир — гармоничным, а жизнь — интересней в условиях непростой эпидемиологической ситуации. 

ТВ2 приглашает томичек принять участие в проекте «Модный Upgrade-2020»

В прошлом году за участие в проекте боролись 20 томичек. Зрительским голосованием была выбрана Марина Юмина.


В рамках проекта героиня разбирала свои проблемы с психологом, проверяла здоровье у эндокринолога и диетолога, заботилась о красоте с косметологом и мастерами велнес-студии. Стилист подбирал Марине модный гардероб, визажисты и парикмахеры работали над образом, а фотограф – над красивыми фотокарточками. Как это было, можно посмотреть здесь

ТВ2 приглашает томичек принять участие в проекте «Модный Upgrade-2020»
ТВ2 приглашает томичек принять участие в проекте «Модный Upgrade-2020»
ТВ2 приглашает томичек принять участие в проекте «Модный Upgrade-2020»
ТВ2 приглашает томичек принять участие в проекте «Модный Upgrade-2020»
ТВ2 приглашает томичек принять участие в проекте «Модный Upgrade-2020»
ТВ2 приглашает томичек принять участие в проекте «Модный Upgrade-2020»
ТВ2 приглашает томичек принять участие в проекте «Модный Upgrade-2020»

— В проект «Модный Upgrade» я пришла с мыслью, что все плохо, что я ужасна, — говорила Марина в финале. — Специалисты, с которыми я работала, помогли. Колдовали надо мной и словами, и руками, и аппаратами.

Через полгода после проекта мы вновь встретились с Мариной и не узнали ее. Она не прекращала заниматься все это время и сменила 62-ой размер одежды на 48-ой. 

ТВ2 приглашает томичек принять участие в проекте «Модный Upgrade-2020»

Как стать героиней проекта ТВ2 «Модный Upgrade»:

1. Заявки на участие в проекте «Модный Upgrade» принимаются от девушек и женщин старше 18 лет, проживающих в Томске и на прилегающих к нему территориях и имеющих возможность физически присутствовать на всех мероприятиях конкурса.


2. Заявка, помимо контактной информации от участницы (ФИО, телефон), должна содержать фотографию, письменный ответ на вопрос: «Что и почему я бы хотела изменить в себе?» (мини-эссе), письменное согласие принимать участие во всех этапах проекта (мастер-классы от мастеров, консультации врачей, занятия с тренерами и работу с другими специалистами) и согласие на публикацию материалов о себе на сайте tv2.today.


3. От одного претендента принимается одна заявка. Подавать заявку за другое лицо запрещается.


Ваши истории присылайте по электронной почте anonimnoobintimnom@yandex.ru с пометкой «на конкурс» до 2 ноября.  


С 3 по 9 ноября пройдет зрительское онлайн-голосование, после чего мы узнаем имя нашей героини. С 10 ноября начнется работа с экспертами. Завершится проект в декабре фотосессией.


Если считаете, что именно вы должны стать героиней проекта «Модный Upgrade», пишите!

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