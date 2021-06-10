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10 июня,
2021
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ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»

ТВ2
ТВ2
49 минут назад

Ровно в полдень 10 июня интернет-голосование в конкурсе детских рисунков «Приключение с Волшебником из страны Ангария» было остановлено. В напряженной онлайн-борьбе победу одержал Арсений Пучков, набрав более 2,3 тысяч голосов. Ему достается приз зрительских симпатий и диплом победителя онлайн-голосования.  

Победитель онлайн-голосования в конкурсе "Приключения с Волшебником из страны Ангария"
Победитель онлайн-голосования в конкурсе "Приключения с Волшебником из страны Ангария"
Фото: Арсений Пучков, 3 года

Победителей в разных возрастных номинациях при помощи тайного голосования определило жюри, в которое вошли представители редакции ТВ2 и фабрики мороженого «Ангария». В категории до 7 лет с небольшим отрывом от юных коллег по художественному цеху победила Валерия Георгиева.

ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
Фото: Валерия Георгиева, 5 лет

В возрастной группе от 8 до 12 лет победу присудили Вере Булатовой — за работу «Нам с тобой по пути в страну Ангария».

ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
Фото: Вера Булатова, 10 лет

А в старшей возрастной категории лучшей из четырех работ члены жюри назвали Варвару Эливанову с работой в стиле аниме. Всех победителей ждут призы и дипломы лауреатов.

ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
Фото: Варвара Эливанова, 13 лет

Но это не все. Поскольку все работы, присланные на конкурс — оказались хорошими, а многие — просто фантастическими, и некоторые из них отстали по результатам тайного голосования от лидеров всего на один-два-три голоса, организаторы конкурса решили отметить их авторов. Итак, поощрительными призами награждаются

В категории до 7 лет:

ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»

Елизавета Миронова — за праздник цвета и вкуса;

Элина Суязова — за сказочный экшн;

Матвей Коновалов — за новый способ создания гор мороженого;

Вова Вислоусов — за безграничную любовь к мороженому;

Камила Сатимова — за оригинальный концепт сладкой жизни;

Анастасия Андреева — за стремление к новым высотам;

Олеся Давлятова — за идею делиться с ближним самым вкусным;

Саша Мищенко — за настроение;

ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»

В категории от 8 до 12 лет:

ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»

Алексей Васильев — за лучшую идею комикса;

Арина Вольтер — за глубокое погружение в тему;

Виталина Казанцева — за способность творить чудеса одной левой;

Юлия Деговцова — за создание прекрасного нового мира;

Аглая Лазаренко — за умение заинтриговать;

Ульяна Никонова — за рассказ о северном мороженом полюсе;

Софья Петлина — за союз сказочного и мороженого;

Екатерина Восколович — за создание ярких образов;

Вячеслав Черепанов — за укрепление межгалактического сотрудничества;

Юлия Екусова — за образ мечты;

Полина Иванова — за визуализацию страны Ангарии;

Полина Прокопова — за образ сказочного общепита;

ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»

В категории 13+:

Виктория Буланова — за полет фантазии;

Виктория Вислоусова — за умение создавать новую реальность;

Иван Пакулев — за победу света над стороной тьмы.  

ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»

Спецпризом от ТВ2 награждается воспитатель детского сада «Медвежонок» из Академгородка Мария Черепанова — за ответственный подход к организации детского творчества.

ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»

Именным спецпризом от фотокора ТВ2 Александра Сакалова награждается Полина Соколовская, которая первой прислала работу на конкурс.  

Все участники конкурса награждаются памятными дипломами. Получить которые можно либо в бумажном виде на церемонии награждения, либо — в электронном, написав об этом на почту portaltv2@mail.ru с пометкой «диплом». Церемония награждения состоится 11 июня 2021 года в 16.00 в фирменном магазине «Ангария» по адресу ул. Пушкина, 25а. Справки по телефону 90-24-94.

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