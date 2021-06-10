ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»

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Ровно в полдень 10 июня интернет-голосование в конкурсе детских рисунков «Приключение с Волшебником из страны Ангария» было остановлено. В напряженной онлайн-борьбе победу одержал Арсений Пучков, набрав более 2,3 тысяч голосов. Ему достается приз зрительских симпатий и диплом победителя онлайн-голосования.

Фото: Арсений Пучков, 3 года

Победителей в разных возрастных номинациях при помощи тайного голосования определило жюри, в которое вошли представители редакции ТВ2 и фабрики мороженого «Ангария». В категории до 7 лет с небольшим отрывом от юных коллег по художественному цеху победила Валерия Георгиева.

Фото: Валерия Георгиева, 5 лет

В возрастной группе от 8 до 12 лет победу присудили Вере Булатовой — за работу «Нам с тобой по пути в страну Ангария».

Фото: Вера Булатова, 10 лет

А в старшей возрастной категории лучшей из четырех работ члены жюри назвали Варвару Эливанову с работой в стиле аниме. Всех победителей ждут призы и дипломы лауреатов.

Фото: Варвара Эливанова, 13 лет

Но это не все. Поскольку все работы, присланные на конкурс — оказались хорошими, а многие — просто фантастическими, и некоторые из них отстали по результатам тайного голосования от лидеров всего на один-два-три голоса, организаторы конкурса решили отметить их авторов. Итак, поощрительными призами награждаются

В категории до 7 лет:

Елизавета Миронова — за праздник цвета и вкуса; Элина Суязова — за сказочный экшн; Матвей Коновалов — за новый способ создания гор мороженого; Вова Вислоусов — за безграничную любовь к мороженому; Камила Сатимова — за оригинальный концепт сладкой жизни; Анастасия Андреева — за стремление к новым высотам; Олеся Давлятова — за идею делиться с ближним самым вкусным; Саша Мищенко — за настроение;

В категории от 8 до 12 лет:

Алексей Васильев — за лучшую идею комикса; Арина Вольтер — за глубокое погружение в тему; Виталина Казанцева — за способность творить чудеса одной левой; Юлия Деговцова — за создание прекрасного нового мира; Аглая Лазаренко — за умение заинтриговать; Ульяна Никонова — за рассказ о северном мороженом полюсе; Софья Петлина — за союз сказочного и мороженого; Екатерина Восколович — за создание ярких образов; Вячеслав Черепанов — за укрепление межгалактического сотрудничества; Юлия Екусова — за образ мечты; Полина Иванова — за визуализацию страны Ангарии; Полина Прокопова — за образ сказочного общепита;

В категории 13+:

Виктория Буланова — за полет фантазии; Виктория Вислоусова — за умение создавать новую реальность; Иван Пакулев — за победу света над стороной тьмы.

Спецпризом от ТВ2 награждается воспитатель детского сада «Медвежонок» из Академгородка Мария Черепанова — за ответственный подход к организации детского творчества.

Именным спецпризом от фотокора ТВ2 Александра Сакалова награждается Полина Соколовская, которая первой прислала работу на конкурс.