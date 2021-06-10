ТВ2 подводит итоги конкурса «Приключения с Волшебником из страны Ангария»
Ровно в полдень 10 июня интернет-голосование в конкурсе детских рисунков «Приключение с Волшебником из страны Ангария» было остановлено. В напряженной онлайн-борьбе победу одержал Арсений Пучков, набрав более 2,3 тысяч голосов. Ему достается приз зрительских симпатий и диплом победителя онлайн-голосования.
Победителей в разных возрастных номинациях при помощи тайного голосования определило жюри, в которое вошли представители редакции ТВ2 и фабрики мороженого «Ангария». В категории до 7 лет с небольшим отрывом от юных коллег по художественному цеху победила Валерия Георгиева.
В возрастной группе от 8 до 12 лет победу присудили Вере Булатовой — за работу «Нам с тобой по пути в страну Ангария».
А в старшей возрастной категории лучшей из четырех работ члены жюри назвали Варвару Эливанову с работой в стиле аниме. Всех победителей ждут призы и дипломы лауреатов.
Но это не все. Поскольку все работы, присланные на конкурс — оказались хорошими, а многие — просто фантастическими, и некоторые из них отстали по результатам тайного голосования от лидеров всего на один-два-три голоса, организаторы конкурса решили отметить их авторов. Итак, поощрительными призами награждаются
В категории до 7 лет:
Елизавета Миронова — за праздник цвета и вкуса;
Элина Суязова — за сказочный экшн;
Матвей Коновалов — за новый способ создания гор мороженого;
Вова Вислоусов — за безграничную любовь к мороженому;
Камила Сатимова — за оригинальный концепт сладкой жизни;
Анастасия Андреева — за стремление к новым высотам;
Олеся Давлятова — за идею делиться с ближним самым вкусным;
Саша Мищенко — за настроение;
В категории от 8 до 12 лет:
Алексей Васильев — за лучшую идею комикса;
Арина Вольтер — за глубокое погружение в тему;
Виталина Казанцева — за способность творить чудеса одной левой;
Юлия Деговцова — за создание прекрасного нового мира;
Аглая Лазаренко — за умение заинтриговать;
Ульяна Никонова — за рассказ о северном мороженом полюсе;
Софья Петлина — за союз сказочного и мороженого;
Екатерина Восколович — за создание ярких образов;
Вячеслав Черепанов — за укрепление межгалактического сотрудничества;
Юлия Екусова — за образ мечты;
Полина Иванова — за визуализацию страны Ангарии;
Полина Прокопова — за образ сказочного общепита;
В категории 13+:
Виктория Буланова — за полет фантазии;
Виктория Вислоусова — за умение создавать новую реальность;
Иван Пакулев — за победу света над стороной тьмы.
Спецпризом от ТВ2 награждается воспитатель детского сада «Медвежонок» из Академгородка Мария Черепанова — за ответственный подход к организации детского творчества.
Именным спецпризом от фотокора ТВ2 Александра Сакалова награждается Полина Соколовская, которая первой прислала работу на конкурс.
Все участники конкурса награждаются памятными дипломами. Получить которые можно либо в бумажном виде на церемонии награждения, либо — в электронном, написав об этом на почту portaltv2@mail.ru с пометкой «диплом». Церемония награждения состоится 11 июня 2021 года в 16.00 в фирменном магазине «Ангария» по адресу ул. Пушкина, 25а. Справки по телефону 90-24-94.
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