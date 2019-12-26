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26 декабря,
2019
27
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ТВ2 подводит итоги конкурса новогодних игрушек

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

Это было волшебно — весь декабрь мы приглашали, встречали и расселяли по веткам редакционной ели новогодних персонажей разных форм, цветов и размеров. Всего отмечать Новый год с ТВ2 собралась армия из 154 игрушек — так что саму елку под конец конкурса было уже практически не видно.

ТВ2 подводит итоги конкурса новогодних игрушек

Самый большой отряд образовался из символов наступающего года — и это был, пожалуй, первый случай, когда грызунам в офисе были рады. Белые, серые, золотые, в пенсне, с микрофоном, газетой и, конечно же, с сырной «санкционкой». Своих фаворитов среди мышек и мимимишек редакция выбирала параллельно онлайн-голосованию, которое было остановлено сегодня, 26 декабря, ровно в полдень. Итак, по итогам народного выбора результаты получились следующие:

На третьем месте онлайн-голосования с небольшим отрывом от лидеров — «Воздушная балерина» Анастасии Ежиковой.

Третье место конкурса "Нарядим елку с ТВ2"
Третье место конкурса "Нарядим елку с ТВ2"

Второе место получает Игорь Березнев, автор «Новогоднего шарика». Игорь второй раз выходит в призеры конкурса — в прошлом году ему досталась «бронза».

Второе место конкурса "Нарядим елку с ТВ2"
Второе место конкурса "Нарядим елку с ТВ2"

Первое место в упорной онлайн-борьбе получает Татьяна Руднева с сыновьями Данилом, Игнатом, Гошей и Сашей — их «Гламурная елочка» набрала самое большое количество голосов.

Первое место конкурса "Нарядим елку с ТВ2"
Первое место конкурса "Нарядим елку с ТВ2"

Всем призерам онлайн-голосования достаются сувенирная продукция и дипломы от ТВ2, подарочные наборы от компаний «Сладомир», «Деревенское молочко» и «Миffка», а также подарочные сертификаты на посещение концерта «Моцарт с пеленок».

По традиции судьбу главного приза конкурса решали члены редакции оффлайн — чтобы исключить превосходство участников, которые лучше знакомы с цифровыми технологиями. В результате тайного голосования гран-при конкурса «Нарядим елку с ТВ2» — в виде планшета HUAWEI MediaPad T310 и сувенирной продукции от ТВ2 — присуждается «Крысенышу Осипу». С чем мы и поздравляем Сергея и Софью Заломаевых.

Гран-при конкурса "Нарядим елку с ТВ2"
Гран-при конкурса "Нарядим елку с ТВ2"

Кроме того, коллектив редакции решил присудить дополнительный приз (детский планшет) Софье Петлиной — за новую высоту, взятую сибирским валенком. 

Спецприз конкурса "Нарядим елку с ТВ2"
Спецприз конкурса "Нарядим елку с ТВ2"

Но это не все. Поскольку уровень работ в этом году был на редкость высоким, редакция ТВ2 решила отметить спецпризами (от ТВ2, компаний «Сладомир», «Деревенское молочко» и «Миffка») еще нескольких конкурсантов, чьи работы не победили в голосовании, но были очень и очень достойными:

Семью Калинниковых — за серию креативных работ, и в особенности за «Мышку-принцессу»;

Давида Алексеева — за «Новогоднего Мыша-2020»;

Сестер Дрюковых — за вариации на тему кошек и мышек;

Наталью Гутман — за «Символ Нового года» на фоне восходящего сыра;  

Любовь Калинникова
Любовь Калинникова
Давид Алексеев
Давид Алексеев
Аделина Дрюкова
Аделина Дрюкова
Наталья Гутман
Наталья Гутман

Ирину Наумову — за фантастическое «Гнездо дракона»;

Юлию Деговцеву — за застрявшую в сыре мими-мышку с румяными щечками;

Ларису Петрову — за умение связывать фрагменты реальности; 

Александра Афанасьева — за теплоту;

Ирина Наумова
Ирина Наумова
Юлия Деговцева
Юлия Деговцева
Лариса Петрова
Лариса Петрова
Александр Афанасьев
Александр Афанасьев

Марину Вязову — за убедительное воплощение интеллигентского образа;

Ольгу Вельк — за мягкое обращение с фактурой;

Наталью Ульяничеву — за попадание в образ;

Дарью Ерыкалову — за воплощение легкости бытия;  

Марина Вязова
Марина Вязова
Ольга Вельк
Ольга Вельк
Наталья Ульяничева
Наталья Ульяничева
Дарья Ерыкалова
Дарья Ерыкалова

Семью Растегаевых — за добрую новогоднюю компанию под предводительством сиреневого гнома в цилиндре;

Кристину Ефимову — за виртуозную технику;

Александру Шумкову — за игру с символами;

Артема и Людмилу Лебедевых — за мастерство;  

Екатерина Растегаева
Екатерина Растегаева
Кристина Ефимова
Кристина Ефимова
Александра Шумкова
Александра Шумкова
Артем и Людмила Лебедева
Артем и Людмила Лебедева

Алену Иванову — за любовь к рукоделию;

Лидию Козленя — за оригинальность задумки;

Милану Пивоварову — за легкость исполнения;

Семью Шахмардановых — за создание образов из подручных материалов.

Алена Иванова
Алена Иванова
Лидия Козленя
Лидия Козленя
Милана Пивоварова
Милана Пивоварова
Ахмед Шахмарданов
Ахмед Шахмарданов

А также — воспитанников детского дома «Орлиное гнездо» за очень кропотливую работу. Им достается от ТВ2 сладкий спецприз.


Редакция ТВ2 выражает благодарность воспитателям и работникам детских учреждений: «Орлиное гнездо» — Марии Корнилкиной, Дарье Савельевой, Алене Назарович, Нине Петровой и МАДОУ №51 – Юлии Чжан, Елене Пилипенко, Афсане Чобановой, Яне Трушкиной, Ольге Кузьменковой и Татьяне Шеметовой — за активное участие в конкурсе. Их ждут дипломы и сладкие призы.

Все остальные участники конкурса награждаются дипломами ТВ2. Вручение наград состоится 27 декабря с 16.00 до 17.00 по адресу ул.Елизаровых, 53/2, 3 этаж, редакция Агентства новостей ТВ2. Кроме того, вы можете получить диплом в электронном виде, написав нам на электронную почту sale@tv2.tomsk.ru или в вoтсап 8-952-880-76-59.

ТВ2 подводит итоги конкурса новогодних игрушек
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