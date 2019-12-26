ТВ2 подводит итоги конкурса новогодних игрушек

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Это было волшебно — весь декабрь мы приглашали, встречали и расселяли по веткам редакционной ели новогодних персонажей разных форм, цветов и размеров. Всего отмечать Новый год с ТВ2 собралась армия из 154 игрушек — так что саму елку под конец конкурса было уже практически не видно.

Самый большой отряд образовался из символов наступающего года — и это был, пожалуй, первый случай, когда грызунам в офисе были рады. Белые, серые, золотые, в пенсне, с микрофоном, газетой и, конечно же, с сырной «санкционкой». Своих фаворитов среди мышек и мимимишек редакция выбирала параллельно онлайн-голосованию, которое было остановлено сегодня, 26 декабря, ровно в полдень. Итак, по итогам народного выбора результаты получились следующие:

На третьем месте онлайн-голосования с небольшим отрывом от лидеров — «Воздушная балерина» Анастасии Ежиковой.

Второе место получает Игорь Березнев, автор «Новогоднего шарика». Игорь второй раз выходит в призеры конкурса — в прошлом году ему досталась «бронза».

Первое место в упорной онлайн-борьбе получает Татьяна Руднева с сыновьями Данилом, Игнатом, Гошей и Сашей — их «Гламурная елочка» набрала самое большое количество голосов.

Всем призерам онлайн-голосования достаются сувенирная продукция и дипломы от ТВ2, подарочные наборы от компаний «Сладомир», «Деревенское молочко» и «Миffка», а также подарочные сертификаты на посещение концерта «Моцарт с пеленок».

По традиции судьбу главного приза конкурса решали члены редакции оффлайн — чтобы исключить превосходство участников, которые лучше знакомы с цифровыми технологиями. В результате тайного голосования гран-при конкурса «Нарядим елку с ТВ2» — в виде планшета HUAWEI MediaPad T310 и сувенирной продукции от ТВ2 — присуждается «Крысенышу Осипу». С чем мы и поздравляем Сергея и Софью Заломаевых.

Кроме того, коллектив редакции решил присудить дополнительный приз (детский планшет) Софье Петлиной — за новую высоту, взятую сибирским валенком.

Но это не все. Поскольку уровень работ в этом году был на редкость высоким, редакция ТВ2 решила отметить спецпризами (от ТВ2, компаний «Сладомир», «Деревенское молочко» и «Миffка») еще нескольких конкурсантов, чьи работы не победили в голосовании, но были очень и очень достойными:

Семью Калинниковых — за серию креативных работ, и в особенности за «Мышку-принцессу»; Давида Алексеева — за «Новогоднего Мыша-2020»; Сестер Дрюковых — за вариации на тему кошек и мышек; Наталью Гутман — за «Символ Нового года» на фоне восходящего сыра;

Ирину Наумову — за фантастическое «Гнездо дракона»; Юлию Деговцеву — за застрявшую в сыре мими-мышку с румяными щечками; Ларису Петрову — за умение связывать фрагменты реальности; Александра Афанасьева — за теплоту;

Марину Вязову — за убедительное воплощение интеллигентского образа; Ольгу Вельк — за мягкое обращение с фактурой; Наталью Ульяничеву — за попадание в образ; Дарью Ерыкалову — за воплощение легкости бытия;

Семью Растегаевых — за добрую новогоднюю компанию под предводительством сиреневого гнома в цилиндре; Кристину Ефимову — за виртуозную технику; Александру Шумкову — за игру с символами; Артема и Людмилу Лебедевых — за мастерство;

Алену Иванову — за любовь к рукоделию; Лидию Козленя — за оригинальность задумки; Милану Пивоварову — за легкость исполнения; Семью Шахмардановых — за создание образов из подручных материалов.

А также — воспитанников детского дома «Орлиное гнездо» за очень кропотливую работу. Им достается от ТВ2 сладкий спецприз.

Редакция ТВ2 выражает благодарность воспитателям и работникам детских учреждений: «Орлиное гнездо» — Марии Корнилкиной, Дарье Савельевой, Алене Назарович, Нине Петровой и МАДОУ №51 – Юлии Чжан, Елене Пилипенко, Афсане Чобановой, Яне Трушкиной, Ольге Кузьменковой и Татьяне Шеметовой — за активное участие в конкурсе. Их ждут дипломы и сладкие призы.