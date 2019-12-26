ТВ2 подводит итоги конкурса новогодних игрушек
Это было волшебно — весь декабрь мы приглашали, встречали и расселяли по веткам редакционной ели новогодних персонажей разных форм, цветов и размеров. Всего отмечать Новый год с ТВ2 собралась армия из 154 игрушек — так что саму елку под конец конкурса было уже практически не видно.
Самый большой отряд образовался из символов наступающего года — и это был, пожалуй, первый случай, когда грызунам в офисе были рады. Белые, серые, золотые, в пенсне, с микрофоном, газетой и, конечно же, с сырной «санкционкой». Своих фаворитов среди мышек и мимимишек редакция выбирала параллельно онлайн-голосованию, которое было остановлено сегодня, 26 декабря, ровно в полдень. Итак, по итогам народного выбора результаты получились следующие:
На третьем месте онлайн-голосования с небольшим отрывом от лидеров — «Воздушная балерина» Анастасии Ежиковой.
Второе место получает Игорь Березнев, автор «Новогоднего шарика». Игорь второй раз выходит в призеры конкурса — в прошлом году ему досталась «бронза».
Первое место в упорной онлайн-борьбе получает Татьяна Руднева с сыновьями Данилом, Игнатом, Гошей и Сашей — их «Гламурная елочка» набрала самое большое количество голосов.
Всем призерам онлайн-голосования достаются сувенирная продукция и дипломы от ТВ2, подарочные наборы от компаний «Сладомир», «Деревенское молочко» и «Миffка», а также подарочные сертификаты на посещение концерта «Моцарт с пеленок».
По традиции судьбу главного приза конкурса решали члены редакции оффлайн — чтобы исключить превосходство участников, которые лучше знакомы с цифровыми технологиями. В результате тайного голосования гран-при конкурса «Нарядим елку с ТВ2» — в виде планшета HUAWEI MediaPad T310 и сувенирной продукции от ТВ2 — присуждается «Крысенышу Осипу». С чем мы и поздравляем Сергея и Софью Заломаевых.
Кроме того, коллектив редакции решил присудить дополнительный приз (детский планшет) Софье Петлиной — за новую высоту, взятую сибирским валенком.
Но это не все. Поскольку уровень работ в этом году был на редкость высоким, редакция ТВ2 решила отметить спецпризами (от ТВ2, компаний «Сладомир», «Деревенское молочко» и «Миffка») еще нескольких конкурсантов, чьи работы не победили в голосовании, но были очень и очень достойными:
Семью Калинниковых — за серию креативных работ, и в особенности за «Мышку-принцессу»;
Давида Алексеева — за «Новогоднего Мыша-2020»;
Сестер Дрюковых — за вариации на тему кошек и мышек;
Наталью Гутман — за «Символ Нового года» на фоне восходящего сыра;
Ирину Наумову — за фантастическое «Гнездо дракона»;
Юлию Деговцеву — за застрявшую в сыре мими-мышку с румяными щечками;
Ларису Петрову — за умение связывать фрагменты реальности;
Александра Афанасьева — за теплоту;
Марину Вязову — за убедительное воплощение интеллигентского образа;
Ольгу Вельк — за мягкое обращение с фактурой;
Наталью Ульяничеву — за попадание в образ;
Дарью Ерыкалову — за воплощение легкости бытия;
Семью Растегаевых — за добрую новогоднюю компанию под предводительством сиреневого гнома в цилиндре;
Кристину Ефимову — за виртуозную технику;
Александру Шумкову — за игру с символами;
Артема и Людмилу Лебедевых — за мастерство;
Алену Иванову — за любовь к рукоделию;
Лидию Козленя — за оригинальность задумки;
Милану Пивоварову — за легкость исполнения;
Семью Шахмардановых — за создание образов из подручных материалов.
А также — воспитанников детского дома «Орлиное гнездо» за очень кропотливую работу. Им достается от ТВ2 сладкий спецприз.
Редакция ТВ2 выражает благодарность воспитателям и работникам детских учреждений: «Орлиное гнездо» — Марии Корнилкиной, Дарье Савельевой, Алене Назарович, Нине Петровой и МАДОУ №51 – Юлии Чжан, Елене Пилипенко, Афсане Чобановой, Яне Трушкиной, Ольге Кузьменковой и Татьяне Шеметовой — за активное участие в конкурсе. Их ждут дипломы и сладкие призы.
Все остальные участники конкурса награждаются дипломами ТВ2. Вручение наград состоится 27 декабря с 16.00 до 17.00 по адресу ул.Елизаровых, 53/2, 3 этаж, редакция Агентства новостей ТВ2. Кроме того, вы можете получить диплом в электронном виде, написав нам на электронную почту sale@tv2.tomsk.ru или в вoтсап 8-952-880-76-59.
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