ТВ2 подводит итоги конкурса «Нарядим елку вместе»-2021

Почти 130 авторов приняли участие в самом творческом конкурсе ТВ2 «Нарядим елку вместе». Тигры, Деды Морозы, Снеговики, Бабки Ёжки и прочие сказочные и не очень персонажи плечом к плечу разместились на ветках нашей гостеприимной редакционной ели. В этом году вырос не только уровень работ — поднялся и градус креатива. В ход для создания новогоднего настроения шли самые разные подручные материалы — включая пластилин, пенопласт, папье-маше, ватные диски и даже макароны. Героями елочных композиций стали как минимум два реальных персонажа — наш главный редактор Виктор Мучник и фотокор Александр Сакалов.

В общем, мы от конкурса получили огромное удовольствие. Теперь — самое время подвести его итоги. Победителем онлайн-голосования стала композиция Миланы Лимаевой. За нее проголосовали более 1600 раз. Милане достается фитнес-браслет фирмы Xiaomi.

Гран-при, по итогам внутриредакционного голосования, присуждается семье Алексеевых. Авторам сказочной композиции с Волком, Ёжиком и Карлсоном достается планшет фирмы Samsung Galaxy.

Поздравляем победителей! Но это еще не все. Редакция ТВ2 вместе с партнерами и спонсорами решили отметить еще несколько замечательных работ. Итак:

1. Приз главного редактора достается семье Петлиных — за работу под названием «Новогодний беспредел».

2. Спецприз от ТВ2-шной кошки «большому брату» — Наталье Гутман.

3. Спецприз от редакции присуждается Людмиле и Артему Лебедевым — за мастерство в создании новогоднего настроения.

4. Спецприз от Александра Сакалова Вере Булатовой — за искусство реализма.