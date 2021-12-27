ТВ2 подводит итоги конкурса «Нарядим елку вместе»-2021

Почти 130 авторов приняли участие в самом творческом конкурсе ТВ2 «Нарядим елку вместе». Тигры, Деды Морозы, Снеговики, Бабки Ёжки и прочие сказочные и не очень персонажи плечом к плечу разместились на ветках нашей гостеприимной редакционной ели. В этом году вырос не только уровень работ — поднялся и градус креатива. В ход для создания новогоднего настроения шли самые разные подручные материалы — включая пластилин, пенопласт, папье-маше, ватные диски и даже макароны. Героями елочных композиций стали как минимум два реальных персонажа — наш главный редактор Виктор Мучник и фотокор Александр Сакалов.
В общем, мы от конкурса получили огромное удовольствие. Теперь — самое время подвести его итоги. Победителем онлайн-голосования стала композиция Миланы Лимаевой. За нее проголосовали более 1600 раз. Милане достается фитнес-браслет фирмы Xiaomi.
Гран-при, по итогам внутриредакционного голосования, присуждается семье Алексеевых. Авторам сказочной композиции с Волком, Ёжиком и Карлсоном достается планшет фирмы Samsung Galaxy.
Поздравляем победителей! Но это еще не все. Редакция ТВ2 вместе с партнерами и спонсорами решили отметить еще несколько замечательных работ. Итак:
1. Приз главного редактора достается семье Петлиных — за работу под названием «Новогодний беспредел».
2. Спецприз от ТВ2-шной кошки «большому брату» — Наталье Гутман.
3. Спецприз от редакции присуждается Людмиле и Артему Лебедевым — за мастерство в создании новогоднего настроения.
4. Спецприз от Александра Сакалова Вере Булатовой — за искусство реализма.
Мэрия Томска отметила своими спецпризами работы Максима Макаиды, Анастасии Лазуткиной и Марии Тюменцевой.
Сладкие спецпризы от ТДСК достанутся авторам лучших инженерных решений — Ксении Шебалковой, Яне и Ксении Чибилькаевым, Анне Карповой.
Спецпризами от Межениновской птицефабрики в виде продуктовых наборов награждаются:
Алиса Хораськина, Александр Потанин, Алина Богомолова, Юлия Погадаева, Андрей Лучко, Арина Махова, Кристина Лаптева, Виктория Филиппова, Марина и Костя Вязовы, Кристина Говрякова.
Спецпризами от фабрики игрушек Томика, а также сладостями от домашней кондитерской Yummy Mommy награждаются:
София Зайцева, Елизавета Иванова, Таисия Дмитриева, Полина Иванова, Валерия Ивачева, Алиса Кокорина, Иван Мухин, Евгений Шараев, Арина Васильева, Валерия Пыжик, Анна и Саша Игнатовы, Арина Захарова, Егор Бутаков, Алина Алина, Татьяна Трапезникова, Анна Малинина, Маша Филиппова, Лука Смыков, Полина и Юрий Копаневы, Артем и Ирина Буценко.
Сладкими спецпризами от экофабрики «Сибирский кедр» награждаются:
Светлана Королева, Максим Баев, Юлия Волкова, Александра Козинцева, Сергей Заломаев, Глафира Шестопалова с дочкой Евой, Савелий и Софья Федоровы, Максим Вторушин, Иван Гончаров, Тимофей и Никита Егоркины.
Всем остальным участникам конкурса помимо дипломов ТВ2 достается газированная вода «Диво». Награждение участников и вручение дипломов состоится 28 декабря 2021 года с 17.00 до 18.00 в редакции ТВ2 по адресу ул. Елизаровых, 53/2.