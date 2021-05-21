ТВ2 объявляет конкурс рисунков «Приключения с волшебником из страны Ангария»

Агентство новостей ТВ2 и фабрика мороженого «Ангария» объявляют конкурс детских рисунков «Приключения с волшебником из страны Ангария». К участию приглашаются мальчишки и девчонки в возрасте от 0 до 16-ти, которые умеют обращаться с карандашами, фломастерами, красками и готовы конвертировать свой художественный талант в... мороженое!

Тематика конкурса — приключенческая. Стилевых ограничений нет. Единственное условие: одним из героев сюжета (главным или второстепенным) должен быть «Волшебник из страны Ангария» — чародей в остроконечной шляпе, который с недавних пор стал символом ангарской фабрики мороженого.

Фабрика мороженого «Ангария» существует с 1956 года и является крупнейшим производителем мороженого в Иркутской области . В Томске сегодня работают пять фирменных магазинов «Ангария». В каждом можно найти более 100 наименований мороженого: в вафельных стаканчиках и рожках, в ванночках и брикетах, эскимо и весовое — классическое, шоколадное и в шоколаде, с ягодами и фруктами, а также пломбир, сваренный на натуральном йогурте с добавлением живых бифидобактерий.

Условия конкурса:





Принять участие в конкурсе могут жители Томска и области в возрасте от 0 до 16 лет. От одного участника на конкурс принимается одна (!) работа. Все работы выкладываются на сайте ТВ2 по мере поступления.





Рисунки принимаются в бумажном виде (формат А4) — по адресу ул. Елизаровых, 53/2 (Агентство новостей ТВ2). Либо — в электронном, в форматах jpeg и png с разрешением не менее 1080х720 по адресу portaltv2@mail.ru — с пометкой «на конкурс». Участники, выставившие работу на конкурс в электронном виде, должны иметь возможность предоставить организаторам ее бумажный оригинал.





В сопроводительном письме к работе обязательно следует указать ФИО конкурсанта и контактные данные родителей (сотовый телефон).





Рисунки будут приниматься и оцениваться по трем возрастным категориям:

♦ 0-7 лет;

♦ 8-12 лет;

♦ 13+





Судьбу приза зрительских симпатий решит онлайн-голосование, которое откроется 3 июня 2021 года. В полдень 10 июня 2021 года голосование будет закрыто. После этого редакционное жюри назовет имена победителей в разных номинациях.