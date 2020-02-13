ТВ2 объявляет конкурс «Томские шоты»-2020

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Агентство новостей ТВ2 в пятый раз приглашает пофестивалить мастеров (и любителей!) короткого метра. Конкурс «Томские шоты»-2020 объявляется открытым. К участию приглашаются все, кто может сгенерировать и воплотить идею для суперкороткого кино.

Список из трех традиционных конкурсных номинаций — «7 секунд» (цифра хорошая), «29 секунд» (по числу лет ТВ2) и «60 секунд» (потому что это одна минута) — второй год мы дополняем четвертой — «Семейная киноистория: Моя семья в ХХ веке».

Напомним, что первые «шоты» выстрелили в кинопространство Томска в 2012 году — тогда пофестивалить вместе с ТВ2 решили около 200 «сам-себе-режиссеров». И численность армии кинопродюсеров-любителей с тех пор осталась стабильной. В тематике, жанровом своеобразии, способах самовыражения (видео, анимация) ограничений (кроме как правовых) не было. И не будет. Главным критерием допуска к фестивалю остается художественная ценность «шотов».

Оценивать мастерство режиссеров-любителей в этот раз будет экспертное жюри, в состав которого войдут кинорежиссеры, кинокритики, медиа-тренеры: Денис Бевз, Ада Бернатоните, Виктория Мучник, Григорий Мошкин, Оксана Туганова, Василий Ханевич.

Победителей в каждой из четырех основных номинаций ждут денежные призы — по 20 000 рублей. За победу в онлайн-голосовании — 10 000 рублей. Гран-при — 50 000 рублей.

Присылать ссылки на свои работы, внимательно ознакомившись с правилами конкурса (в этом году они идентичны прошлогодним), можно до 1 апреля 2020 года на электронный адрес: portaltv2@mail.ru с пометкой «Томские шоты». Со 2 по 9 апреля будет открыто онлайн-голосование. Имена победителей мы назовем на церемонии награждения, которая состоится 10 апреля 2020 года. Ну а здесь можно посмотреть работы прошлых лет. Возможно, кому-то они подскажут свежие идеи для вдохновения.