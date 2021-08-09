ТВ2 объявляет конкурс фотографий «Вкусное лето с мороженым от "Ангарии"»

Солнечная погода, цветущие клумбы и поля, а также много свободного времени, чтобы ездить по красивым местам и вдохновляться. Это лето! Покажете нам, как вы его проводите? Агентство новостей ТВ2 и фабрика мороженого «Ангария» объявляют конкурс фотографий «Вкусное лето с мороженым от "Ангарии"». Участвовать могут все, кто умеет фотографировать! Главное условие: ваши фотографии должны отражать летнюю тематику, а еще на них обязательно должно быть мороженое от «Ангарии». От одного человека на конкурс принимается только одна фотография.

Фабрика мороженого «Ангария» существует с 1956 года и является крупнейшим производителем мороженого в Иркутской области. В Томске сегодня работают пять фирменных магазинов «Ангария». В каждом можно найти более 100 наименований мороженого: в вафельных стаканчиках и рожках, в ванночках и брикетах, эскимо и весовое — классическое, шоколадное и в шоколаде, с ягодами и фруктами, а также пломбир, сваренный на натуральном йогурте с добавлением живых бифидобактерий.

Фотографии принимаются или в печатном виде — по адресу улица Елизаровых, 53/2 (Агентство новостей ТВ2). Либо — в электронном (в форматах jpeg и png с разрешением не менее 1080х720) на почту portaltv2@mail.ru — с пометкой «на конкурс». Участники, выставившие работу на конкурс в электронном виде, должны иметь возможность предоставить организаторам ее бумажный оригинал.

На нашем сайте мы опубликуем общий список участников и их фотографии для конкурса. Победители будут в трех номинациях: по голосованию на сайте, по голосованию жюри и по хештегу. "По хештегу"— вариант для активных пользователей Инстаграма. Помимо основного участия в конкурсе вы можете опубликовать фото у себя в аккаунте с хештегом #ЛетосМороженымАнгария, отметить нас и аккаунты «Ангарии». Обязательное условие — подписка на инстаграм-аккаунты @fabrika_angaria и @fabrika_angaria_tomsk

Какие призы ждут победителей? Каждый из трех получит большой торт-мороженое «Эладо», весовой пакет «Пломбира на сливках», три «Пломбира на йогурте» с грушевым, клубничным и абрикосовым джемом, а также клубничный рожок «Пломбир на йогурте». Будут и утешительные призы — конечно же, мороженое.