ТВ2 начинает сбор на фильм «Остров» о Назинской трагедии 1933 года

Виктор Мучник, главный редактор ТВ2, автор цикла «Антропология террора»: «Первый раз я эту историю услышал в детстве. От няни. Родители наши много работали, бабушек-дедушек не было, поэтому мы много времени проводили с няней — Надеждой Ивановной, обычной крестьянкой из деревни, которая стояла на Оби. Она-то и рассказала про «смерть-остров». Про то, как людей туда свезли. Про то, как голодали они там. Как умирали. Как выли. И как деревенские, слышав этот вой, пытались на лодках хлеб туда забросить, а по лодкам стреляли. Слово «Назино» няня не называла, но рассказ этот я запомнил с детства… Когда-то мне казалось, что все эти истории остались в прошлом. Которое надо знать, но все-таки — это прошлое. А сейчас я понимаю, что все эти истории — о людском бесправии и о государственном насилии — они про самое что ни на есть настоящее. И поэтому эти истории надо рассказывать. Чтобы из этого когда-нибудь выбраться».