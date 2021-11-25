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ТВ2 начинает сбор на фильм «Остров» о Назинской трагедии 1933 года

ТВ2 ТВ2

Агентство новостей ТВ2 начинает краудфандинговый сбор на съемки нового фильма из цикла «Антропология террора» — «Остров» о Назинской трагедии 1933 года. Сбор проводится на краудфандиговой платформе «Сила слова».

Вместе с героями авторы фильма попытаются осмыслить причины одного из самых травматичных эпизодов 1930-х. И понять — как работают механизмы массового «расчеловечивания». Фильм станет продолжением документального цикла «Антропология террора», в рамках которого уже вышли фильмы «Яр. Колпашевская трагедия» и «Яма. Дорога спецпереселенцев» (лауреаты премии «Профессия — журналист» в 2019 и 2020 году).

Виктор Мучник, главный редактор ТВ2, автор цикла «Антропология террора»: «Первый раз я эту историю услышал в детстве. От няни. Родители наши много работали, бабушек-дедушек не было, поэтому мы много времени проводили с няней — Надеждой Ивановной, обычной крестьянкой из деревни, которая стояла на Оби. Она-то и рассказала про «смерть-остров». Про то, как людей туда свезли. Про то, как голодали они там. Как умирали. Как выли. И как деревенские, слышав этот вой, пытались на лодках хлеб туда забросить, а по лодкам стреляли. Слово «Назино» няня не называла, но рассказ этот я запомнил с детства… Когда-то мне казалось, что все эти истории остались в прошлом. Которое надо знать, но все-таки — это прошлое. А сейчас я понимаю, что все эти истории — о людском бесправии и о государственном насилии — они про самое что ни на есть настоящее. И поэтому эти истории надо рассказывать. Чтобы из этого когда-нибудь выбраться».

В основу фильма лягут события 1933 года. Тогда в ходе весенней кампании по очистке больших городов от «деклассированных и социально вредных элементов» на север Томской области было выслано около 6000 человек. Людей без еды и инструментов высадили на остров посреди Оби близ села Назино. От болезней и голода люди стали массово умирать. Были зафиксированы десятки случаев каннибализма. Меньше чем за три месяца на «смерть-острове» из прибывшего этапа в живых осталось около 2000 человек.

Денис Бевз, режиссер-документалист, автор фильмов «Яр» и «Яма»: «Мы, группа документалистов из города Томска, уже несколько лет работаем над циклом „Антропология террора“. В рамках этого цикла мы сняли два фильма — один про Колпашевский яр, а другой про трагедию спецпереселенцев. Сейчас мы бы хотели приступить к съемкам третьего фильма. Он расскажет о самой громкой и самой, наверное, вопиющей трагедии — Назинской. В этой истории очень много белых пятен. К примеру, почему весной на неподготовленный остров было высажено так много людей?.. Другой момент. Вся эта история могла остаться безызвестной, если бы рядовой инструктор обкома не поднял волну… То есть, работал какой-то очень сложный и непонятный нам механизм, исследовать который мы бы хотели в нашем фильме».

Трагедия в Назино не была единственной. Но именно о ней стало известно благодаря письму инструктора окружного комитета партии Василия Величко на имя Сталина. Письмо вызвало резонанс. Комиссия Сиблага, приехавшая на остров осенью, изложенные в письме факты (в том числе, и необоснованной депортации совершенно случайных людей), подтвердила. Были проведены расследования, случились судебные процессы. Судили комендантов, судили каннибалов.

Лариса Муравьева, журналист ТВ2: «Это история о том, что один человек может повлиять на работу целой системы. А значит, эта история — не только про страх и бессмысленную жестокость. Но и про надежду».
Михаил Борисов

Героями фильма готовы стать потомки участников и свидетелей тех событий. Один из них — екатеринбуржец Михаил Борисов. Два года назад он узнал, что его дед-парикмахер, был выслан из Москвы в Сибирь в ходе кампании по паспортизации весной 1933 года. Последнее письмо от деда было отправлено из Томской пересыльной тюрьмы в апреле. Он просил прислать ему инструмент для заработка — проституткам из того же этапа требовались услуги парикмахера. Вскоре этот этап отправили в Назино. Михаил Борисов планирует летом 2022 года добраться до смерть-острова, чтобы посетить несуществующую могилу деда. Также героями фильма станут историки, писатели, исследователи.

Александр Сакалов, видеооператор ТВ2: «Моя задача успеть максимально все зафиксировать. Записать свидетелей тех событий. Поверьте, их осталось мало. И у нас очень мало времени. Если мы все вместе, с вашей помощью, не сможем эту историю сохранить, то она просто исчезнет».

Создание документального фильма — процесс дорогостоящий: транспортные и командировочные расходы, аренда техники, реконструкция исторических событий при помощи песочной или угольной анимации… Без вашей помощи, друзья, этот проект, скорее всего не состоится — во всяком случае, в ближайшее время. Поэтому мы открываем сбор средств на создание фильма. И будем благодарны, если вы примете в нем участие — посильным взносом и/или распространением этого поста. От вашей активности зависит и то, какой продукт получится на выходе. Подробнее об этом, о сроках производства фильма и о бонусах для тех, кто решит поддержать наш проект — здесь: https://word-power.ru/projects/ostrov
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