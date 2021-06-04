Тувинское село закрыли на карантин из-за сибирской язвы, найденной у жителя

«Земляки, для предотвращения распространения опасной болезни вынужден был ввести режим карантина в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву. Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания — менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным», — сообщил Владислав Ховалыг.



В селе для выяснения причин заражения работает межведомственная комиссия, ветеринары проводят мероприятия, чтобы ликвидировать очаг заболевания. Для этого специалисты отбирают пробы.





Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; может протекать в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и лёгочная формы).

