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04 июня,
2021
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Тувинское село закрыли на карантин из-за сибирской язвы, найденной у жителя

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В тувинском селе Бижиктиг-Хая Барун Хемчикского района ввели карантин из-за угрозы распространения сибирской язвы. Болезнь выявили у 29-летнего жителя, сообщил врио главы республики Владислав Ховалыг на своей странице «ВКонтакте».

Тувинское село закрыли на карантин из-за сибирской язвы, найденной у жителя
Фото: vk.com/vladislavkhovalyg

«Земляки, для предотвращения распространения опасной болезни вынужден был ввести режим карантина в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района. У 29-летнего местного жителя подозревают сибирскую язву. Сейчас пациент получает необходимую медицинскую помощь. Отмечается, что у него кожная форма заболевания — менее агрессивная по сравнению с легочной и желудочно-кишечной. Врачи наблюдают за состоянием контактировавших с зараженным», — сообщил Владислав Ховалыг.

В селе для выяснения причин заражения работает межведомственная комиссия, ветеринары проводят мероприятия, чтобы ликвидировать очаг заболевания. Для этого специалисты отбирают пробы.


Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. Болезнь протекает молниеносно и остро. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов; может протекать в кожной или септической форме (также у животных встречаются кишечная и лёгочная формы).

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