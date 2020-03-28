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28 марта,
2020
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ТУСУР предложил свою платформу для перехода томских школ на онлайн-обучение

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

ТУСУР предложил собственную инфраструктуру для разворачивания школами и колледжами собственных систем дистанционного обучения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

ТУСУР предложил свою платформу для перехода томских школ на онлайн-обучение

«В рамках непростой ситуации мы предлагаем всем школам, у которых есть такая потребность, на безвозмездной основе использовать инфокоммуникационную инфраструктуру ТУСУРа, чтобы развернуть собственную систему дистанционного обучения на базе Moodle», — рассказал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.


Он пояснил, что ТУСУР предлагает развернуть на базе своих серверов для всех желающих школ в домене университета систему дистанционного обучения Moodle, которая является бесплатной и используется тысячами образовательных организаций во всём мире. При этом, по словам Виктора Рулевского, у каждой школы будет свой уникальный адрес. Кроме того, ТУСУР готов оказать дополнительную поддержку техническим специалистам школ по быстрому обучению работе в системе.


«Для системной организации работы дистанционного обучения необходима единая платформа, чтобы ни у учителей, ни у администраций школ, ни у учеников и их родителей не возникало путаницы, и взаимодействие происходило в одной системе», — добавил ректор ТУСУРа.


В каждой такой развёрнутой системе будет также бесплатно размещён онлайн-курс «Разработка и использование электронных курсов в учебном процессе», подготовленный специалистами ТУСУРа, цель которого – самоподготовка педагога в сжатые сроки к работе в системе Moodle. Онлайн-курс поможет педагогу организовать дистанционное обучение, разработать собственный онлайн курс, начать работать в системе.


Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 марта по 3 апреля нерабочими. Каникулы томских школьников продляются до 5 апреля. С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Также университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая. В детских садах введен режим свободного посещения. Либо по поручению губернатора там будут организованы дежурные группы. В Томске их будет 172.


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