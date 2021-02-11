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11 февраля,
2021
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ТУСУР построит спорткомплекс на улице Вершинина

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

ТУСУР получил разрешение на строительство спорткомплекса «Чемпион» по адресу Вершинина, 47, сообщил ректор вуза Виктор Рулевский в своём телеграмм-канале.

«Это был достаточно длительный этап, связанный со сбором и согласованием полного пакета документов. Процесс строительства должен занять меньше времени: согласно проектной документации объект возможно возвести за год. Тем более, что архитектурно — это комплекс каркасного типа, конструкция которого полностью изготавливается на заводе. Его останется только собрать на месте и провести отделочные работы», — написал он.

ТУСУР построит спорткомплекс на улице Вершинина

Помещение площадью более 2 тысяч квадратных метров рассчитано на три спортивных площадки. Как пишет Рулевский, каждая из них будет представлять универсальный модуль, который можно трансформировать и за несколько минут превратить, например, волейбольное поле в площадку для флорбола и обратно.

«Очень важно также то, что новый спорткомплекс будет максимально адаптирован для занятий спортом студентов и сотрудников с ограниченными физическими возможностями. При этом спортивные площадки можно будет использовать круглый год. И не только для спорта», — отмечает ректор.

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