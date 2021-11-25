ТУСУР получит от Минобрнауки 650 млн на подготовку специалистов по кибербезопасности

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) выиграл грант Минобрнауки России на создание первого в России Центра компетенций. Он будет заниматься подготовкой специалистов по кибербезопасности.

Центр компетенций будет создан в рамках партнерства ТУСУРа с научными организациями, инжиниринговыми компаниями и другими вузами. Бюджет Центра составит 1,3 миллиарда рублей: из них 650 миллионов — грант Минобрнауки, еще столько же предоставят компании-индустриальные партнеры.

«Центр компетенций, который будет создан в Томске, — это ответ на новые технологические вызовы. Перед ним будет поставлена задача подготовки высококлассных IT-специалистов, способных обеспечивать кибербезопасность всех сфер жизнедеятельности. В период цифровой трансформации это направление становится ключевым условием деятельности как отдельных предприятий и отраслей, так и экономики в целом», — заявила замгубернатора по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова.

Согласно программе развития Центра, до 2026 года планируется создание ряда новых технологических решений для сфер здравоохранения, энергетики, транспорта и национальной безопасности страны.

В числе партнеров ТУСУРа по этому проекту названы компании «Аладдин Р.Д.», «ИнфоТеКС», «Миландр», научно-производственная фирма «Информационные Системы Безопасности», ООО «СИБ», Новосибирский государственный технический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Омский государственный технический университет, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Тульский государственный университет, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН.