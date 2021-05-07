ТУСУР отмечает День радио

В День радио мероприятия фестиваля «РадиоВОOМ» проходят сразу на нескольких площадках. В студенческом городке организована «Радиоярмарка». В 15:00 7 мая состоится традиционный сброс нерабочей техники из общежития № 6. Это одна из самых давних традиций ТУСУРа, в основу которой заложена идея избавления от устаревшей техники во имя прогресса.

В онлайн-пространстве состоится цифровое шествие «Сохраняя традиции». Но самые яркие мероприятия фестиваля «РадиоВОOМ» ждут участников в БКЗ, где пройдут «Битва голосов ТУСУРа», «Музыкальный резонанс» и «Танцы в ТУСУРе».





Научное направление празднования Дня радио будет представлено XXVI Международной научно-технической конференцией студентов, аспирантов и молодых учёных «Научная сессия ТУСУР – 2021», которая пройдёт 19 – 20 мая.





Программа фестиваля «РадиоВОOМ – 2021»



