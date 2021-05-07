Добрые новости
07 мая,
2021
1
видео
Новости

ТУСУР отмечает День радио

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В День радио мероприятия фестиваля «РадиоВОOМ» проходят сразу на нескольких площадках. В студенческом городке организована «Радиоярмарка». В 15:00 7 мая состоится традиционный сброс нерабочей техники из общежития № 6. Это одна из самых давних традиций ТУСУРа, в основу которой заложена идея избавления от устаревшей техники во имя прогресса.

В онлайн-пространстве состоится цифровое шествие «Сохраняя традиции». Но самые яркие мероприятия фестиваля «РадиоВОOМ» ждут участников в БКЗ, где пройдут «Битва голосов ТУСУРа», «Музыкальный резонанс» и «Танцы в ТУСУРе».


Научное направление празднования Дня радио будет представлено XXVI Международной научно-технической конференцией студентов, аспирантов и молодых учёных «Научная сессия ТУСУР – 2021», которая пройдёт 19 – 20 мая.


Программа фестиваля «РадиоВОOМ – 2021»


Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.