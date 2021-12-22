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Тушили 11 часов. Главное о пожаре в гипермаркете «Лента» в Томске

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Пожарные полностью ликвидировали возгорание в «Ленте» в 01:57 22 декабря. Общая площадь пожара превышала 5 тысяч квадратных метров. 

Рассказываем кратко, что произошло.

Информация о пожаре поступила диспетчеру МЧС в 15.06 21 декабря. К этому моменту огонь уже охватил часть помещений, а прибывшие на место пожарные обнаружили здание магазина в дыму.

Из торгового центра эвакуировали около 200 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Спасли даже рыбку, которая продавалась в зоомагазине. 

К 18:49 по местному времени пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, а у «Ленты» обрушилась крыша. Полностью огонь ликвидировали спустя 11 часов тушения.

В ликвидации пожара участвовали 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД. Тушение осложняли минусовая температура и сильное задымление. 

Причиной возгорания мог стать умышленный поджог. Полиция задержала подозреваемого в поджоге, им оказался местный житель 1988 года рождения - сотрудник подрядной организации, работавший в торговом зале гипермаркета. Как сообщили в УМВД по региону, задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В правоохранительных органах решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Кировского района Томска начала проверку в связи с инцидентом.

«Лента» — крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Среди всех российских ритейлеров компания занимает четвертое место, у нее 674 магазина — 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов.

Супермаркет был открыт в 2016 году. Общая площадь магазина составляет 9,4 тысячи квадратных метров, торговое пространство — 5,2 тысячи квадратных метров.

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