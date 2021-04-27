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27 апреля,
2021
Новости

Турпутевки на Алтай резко подорожали после объявления майских каникул

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В регионах Сибири продолжительные майские каникулы спровоцировали рост цен на путевки в загородные базы отдыха, пансионаты и санатории, написала «Российская газета». 


По словам менеджеров туристических компаний, это связано с большим наплывом желающих уехать на праздники из города и сменить обстановку. 


«В прошлые годы 4, 5, 6 и 7 мая были рабочими днями, поэтому отдых в это время рассчитывался по категории «будни» и был дешевле, — объяснили "РГ" в омской базе отдыха «Сказка». — После того, как эти дни были объявлены выходными, цены на проживание в номерах тоже стали рассчитываться по категории «выходные».


В среднем десятидневная путевка на двоих в обычный номер на базе отдыха с трехразовым питанием, но без лечения в Новосибирске, Омске, Томске и Кемерове сейчас стоит в районе 40-45 тысяч рублей. Дороже всего выйдет отдых в Алтайском крае и Республике Алтай, куда так любят ездить жители соседних регионов. К примеру, бронь домика в поселке Манжерок на сутки обойдется в 5 тысяч рублей, в Аскате - в 7 тысяч рублей. При этом свободных мест осталось немного.


По данным букинговых агентств, в Геленджике стоимость посуточной аренды номеров увеличилась на 60 процентов, в Анапе — на 27, в Туапсе на 21 процент. Взвинтили цены и авиакомпании. Так, билеты из Омска в Сочи и обратно на семью из двух человек дешевле 40 тысяч рублей уже не найти.

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