Туристы получат компенсации от 5 до 15 тысяч рублей за отдых в России

Туристы, которые решат отдохнуть в России, получат в качестве компенсации затрат выплаты в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд руб. на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — сказал премьер.

По информации «Интерфакса», будут компенсироваться поездки в порядка 50 регионов. Чтобы получить компенсацию, нужно будет приобрести у туроператора или отеля тур стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно картой МИР, на которую и поступит последующая выплата. При стоимости тура от 50 тыс. возврат составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. — 15 тыс. рублей.





Чтобы получить выплату, турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает ее с использованием карты МИР. Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней. Полученный кэшбек освобожден от налогов.





Всего таким образом Ростуризм рассчитывать субсидировать более 2 млн турпоездок. Программа будет запущена в августе 2020 года. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей. Программа распространяется на четыре вида туризма — водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.