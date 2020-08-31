Туристский информационный центр открылся в восстановленной арке Горсада

Томский туристский информационный центр начал работать по новому адресу – в здании восстановленной арки Городского сада (ул. Герцена, 6 стр. 3).

Путешественники смогут бесплатно получить туристскую карту-путеводитель, а также информацию о работе музеев и городских достопримечательностях. Центр работает ежедневно с 10.00 до 19.00.



Также Туристский информационный центр каждые выходные в рамках Экскурсионного марафона будет проводить мероприятия. С графиком экскурсий можно ознакомиться по ссылке.