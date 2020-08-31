Туристский информационный центр открылся в восстановленной арке Горсада
Томский туристский информационный центр начал работать по новому адресу – в здании восстановленной арки Городского сада (ул. Герцена, 6 стр. 3).
Путешественники смогут бесплатно получить туристскую карту-путеводитель, а также информацию о работе музеев и городских достопримечательностях. Центр работает ежедневно с 10.00 до 19.00.
Также Туристский информационный центр каждые выходные в рамках Экскурсионного марафона будет проводить мероприятия. С графиком экскурсий можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, арка, о которой идет речь, была построена в 1950 годы в стиле «ампир». В 2016 году специалисты ТГАСУ обследовали каменную арку и установили, что существует угроза реального обрушения. Арку решили демонтировать с условием последующего восстановления. Восстановление началось в 2019 году на внебюджетные деньги. Как сообщает мэрия, сейчас завершились строительные и отделочные работы.
«В целом строители выполнили устройство фундаментной плиты, колонн, кровли, возвели кирпичные стены, смонтировали системы электроснабжения и отопления, выполнили внутренние отделочные работы, оштукатурили и покрасили фасад», — уточнили в мэрии.
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