Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Туристский маршрут «Томск — сердце Сибири» получил статус национального
Новости

Туристский маршрут «Томск — сердце Сибири» получил статус национального

ТВ2 ТВ2

На заседании Экспертного совета по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме были утверждены четыре новых национальных туристских маршрута. В их число вошел маршрут «Томск – сердце Сибири», сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.

«Томск – сердце Сибири» – всесезонный маршрут общей протяженностью в 200 километров с выездами из Томска. За четыре дня гости смогут познакомиться не только с историей освоения Сибири, прогуляться по старинным улицам Томска, попробовать блюда сибирской купеческой кухни, но и оказаться в настоящей тайге, ощутить мощь первозданной природы, энергетику и целебную силу сибирской тайги», — говорится на сайте Федерального агентства по туризму.

Уточняется, что гостей региона ждут семь экскурсий, включая целый день в сибирской тайге, три музея и две интерактивные программы.

Кроме Томской области статус национальных туристских маршрутов получили «Здесь начинается день» (Сахалин), «Архангельск. Здесь начинается Арктика» (Архангельская область) и «НеобыЧАЙные истории земли Пермской» (Пермский край). Ранее было утверждено 13 национальных туристских маршрутов, теперь их стало 17.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.