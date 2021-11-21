Туристский маршрут «Томск — сердце Сибири» получил статус национального

На заседании Экспертного совета по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме были утверждены четыре новых национальных туристских маршрута. В их число вошел маршрут «Томск – сердце Сибири», сообщает пресс-служба Федерального агентства по туризму.

«Томск – сердце Сибири» – всесезонный маршрут общей протяженностью в 200 километров с выездами из Томска. За четыре дня гости смогут познакомиться не только с историей освоения Сибири, прогуляться по старинным улицам Томска, попробовать блюда сибирской купеческой кухни, но и оказаться в настоящей тайге, ощутить мощь первозданной природы, энергетику и целебную силу сибирской тайги», — говорится на сайте Федерального агентства по туризму.

Уточняется, что гостей региона ждут семь экскурсий, включая целый день в сибирской тайге, три музея и две интерактивные программы.

Кроме Томской области статус национальных туристских маршрутов получили «Здесь начинается день» (Сахалин), «Архангельск. Здесь начинается Арктика» (Архангельская область) и «НеобыЧАЙные истории земли Пермской» (Пермский край). Ранее было утверждено 13 национальных туристских маршрутов, теперь их стало 17.