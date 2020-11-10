Туристические базы Алтая на новогодние праздники забронированы почти на 100%

Туристические базы на новогодние праздники в Республике Алтай забронированы почти на 100%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации туроператоров региона Татьяну Зяблицкую.
Республика Алтай – туристический горный регион с населением около 220 тысяч человек. Здесь активно развиты разные виды туризма – от времяпрепровождения на семейных базах до экстремальных альпинистских походов и сплавов по горным рекам. Ежегодный турпоток оценивается в 2 млн гостей.
«На новогодние заезды базы сейчас на индивидуальные туры очень сложно найти, практически все полные на 100 %, пандемия не сказалась. <…> На Новый год предлагается, к примеру, активный отдых — конные прогулки, катание на снегоходах, на горнолыжном курорте «Манжерок» ожидается работа уже пяти трасс — в прошлом работали две», — заверила информагентство Зяблицкая.
Также на новогодних праздниках можно попариться в баньке. Кроме того, владельцы баз предлагают и проведение новогодних банкетов. В качестве других развлечений туристы могут выбрать катание на хаски, экскурсии на Чемальскую ГЭС и остров Патмос, а также на Камышлинский водопад и в Тавдинские пещеры.
Поддержи «Экспедицию ТВ2» : exp.tv2.today