Туристические базы Алтая на новогодние праздники забронированы почти на 100%

Туристические базы на новогодние праздники в Республике Алтай забронированы почти на 100%, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации туроператоров региона Татьяну Зяблицкую.





Республика Алтай – туристический горный регион с населением около 220 тысяч человек. Здесь активно развиты разные виды туризма – от времяпрепровождения на семейных базах до экстремальных альпинистских походов и сплавов по горным рекам. Ежегодный турпоток оценивается в 2 млн гостей.