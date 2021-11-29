Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства
Новости

Туристическая платформа Tele2 поможет в развитии индустрии гостеприимства

ТВ2 ТВ2

Оператор Tele2 запускает первое «коробочное» решение big data – платформу для анализа туристического потока и портрета гостя территории. Пользователи ресурса могут самостоятельно получать ответы на свои вопросы, проверять гипотезы и принимать верные управленческие решения, сообщает пресс-служба компании.

В компании говорят, что аналитический портал будет актуален ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов, развивать инфраструктуру или оптимизировать транспортные потоки – администрациям городов и регионов, проектным офисам по туризму и транспорту, владельцам гостиниц и ресторанов, туристическим агентствам.

Платформа содержит десятки аналитических отчетов, которые будут непрерывно дополняться. Клиент может самостоятельно посмотреть нужную информацию: оценить общую численность туристов в регионе и динамику туристического потока, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов туристов. Данные удобно анализировать не только по неделям и месяцам, но и по определенным дням. Платформа также позволяет составить портрет туриста, увидеть тип транспорта прибытия и длительность пребывания путешественника.

«Пандемия ускорила развитие внутреннего туризма – мы видим это по растущему количеству запросов на геоаналитику для регионов или отдельных территорий. На основе анализа реализуемых задач мы выделили типовые (схожие) тематики, которые интересуют наших клиентов, и реализовали их в «коробочном» решении. Туристическая платформа Tele2 позволяет пользователю самостоятельно получать ответы на все вопросы относительно турпотока и портрета туриста. Это помогает нашим клиентам принимать верные управленческие решения, эффективно привлекать инвестиции и развивать инфраструктуру именно там, где это будет востребовано», — комментирует директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков.

Сейчас геоаналитика – это драйвер роста выручки от направления big data Tele2. В 2020 году доходы оператора от внешних проектов увеличились по сравнению с 2019 годом более чем в 10 раз, в 2021 году это направление также демонстрирует высокие темпы роста. Результатом использования геоаналитики big data часто становятся проекты по развитию внутреннего туризма в различных регионах.

Например, в 2021 году data scientists Tele2 изучили активность гостей на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. Благодаря исследованию стали понятны объем и структура туристического потока, его динамика, длительность пребывания туристов и география их маршрутов. Итогом анализа стал ряд мероприятий, направленных на продвижение курорта. Также данные используются при расчетах для загрузки горнолыжного комплекса в разные периоды.

Новости Телекома

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.