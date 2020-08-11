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11 августа,
2020
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Туристам, отдыхающим в Томске, заплатят кешбэк за туры

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Местные туроператоры и отели попали в программу кешбэка при покупке внутренних туров, сообщает обладминистрация. 

Туристам, отдыхающим в Томске, заплатят кешбэк за туры

Компенсация составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура или проживания в гостинице. При этом поездку необходимо совершить до конца года. Программа кешбэка стартует в ночь на 21 августа и закончится в полночь 28 августа.


В нее вошли томские туроператоры ООО «Парк-тур», ООО «Первое экскурсионное бюро», ООО «С-трэвэл», ООО «ТЭК «Полярис» и гостиницы «Классик», «Лофт», «Африка», «Абажур», «Милана», «Бон Апарт», «Сибирь».


По информации обладминистрации, для участия необходимо с 21 по 28 августа выбрать на портале мирпутешествий.рф интересующий тур или гостиницу и оплатить поездку картой «Мир».


Программа ориентирована на туристов, пользующихся услугами туроператоров, и на тех, кто путешествует самостоятельно.

Тур, по условиям акции, должен включать перевозку (любой вид транспорта) и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию.  Продолжительность тура должна быть не менее 5 ночей, а  стоимость – не менее 25 тысяч рублей.  


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