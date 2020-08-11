Туристам, отдыхающим в Томске, заплатят кешбэк за туры

Местные туроператоры и отели попали в программу кешбэка при покупке внутренних туров, сообщает обладминистрация.

Компенсация составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура или проживания в гостинице. При этом поездку необходимо совершить до конца года. Программа кешбэка стартует в ночь на 21 августа и закончится в полночь 28 августа.





В нее вошли томские туроператоры ООО «Парк-тур», ООО «Первое экскурсионное бюро», ООО «С-трэвэл», ООО «ТЭК «Полярис» и гостиницы «Классик», «Лофт», «Африка», «Абажур», «Милана», «Бон Апарт», «Сибирь».





По информации обладминистрации, для участия необходимо с 21 по 28 августа выбрать на портале мирпутешествий.рф интересующий тур или гостиницу и оплатить поездку картой «Мир».





Программа ориентирована на туристов, пользующихся услугами туроператоров, и на тех, кто путешествует самостоятельно.