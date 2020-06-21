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21 июня,
2020
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Турбазы на Алтае не будут работать до июля из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Запрет на работу туристических объектов в Республике Алтай продлится до 2 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона. Ранее турбазы и гостиницы планировали открыть 22 июня. 


Эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, особенно в закрытом Кош-Агачском районе.

За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района, – отметил глава региона Олег Хорохордин.

С 11 июня разрешена работа туркомплексов с медицинской лицензией и объектов общественного питания на открытом воздухе.


Власти также рассматривают вопрос приостановки регулярных авиарейсов по маршруту «Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск» до улучшения эпидемиологической обстановки в районе.


20 июня в Республике Алтай выявили 25 новых случаев заболевания коронавирусом, число зараженных достигло 421, сообщили в региональном оперативном штабе.


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